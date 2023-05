Voormalig F1-wereldkampioen Sebastian Vettel heeft toegegeven dat hij de competitie en de spanning van de Formule 1 mist. “Ik heb nu wel voor het eerst zoiets als een normaal dagelijks leven”, zo stelt de 35-jarige Duitser in een interview met Bild.

Vettel nam na afloop van afgelopen seizoen afscheid van de koningsklasse van de autosport. De viervoudig wereldkampioen leidt momenteel een rustig leven met zijn gezin, ver weg van de glitter en glamour van de sport. “Het kostte me wat tijd om eraan te wennen. Ik geniet vooral van de tijd met mijn kinderen. Het was in het begin vreemd om er niet bij te zijn. Maar ik kan er goed mee omgaan en volg de sport met veel interesse. Maar wat ik het meest mis is de competitie en de spanning.”

In juli kruipt Sebastian Vettel wel weer achter het stuur van een raceauto. De voormalige coureur van Red Bull, Ferrari en Aston Martin neemt dan deel aan het fameuze Festival of Speed op Goodwood.

Al zijn bolides rijden op duurzame brandstoffen

Hij zal de heuvel oprijden aan boord van verschillende F1-auto’s uit zijn eigen privé-collectie, waaronder Nigel Mansells kampioenschapwinnende Williams FW14B en Ayrton Senna’s McLaren MP4/8 uit 1993. Alle bolides rijden op duurzame brandstoffen, waarvoor Vettel zoals bekend een groot voorstander is.

Lees ook: Sebastian Vettel, van hardliner tot activist

Vettel: “Voor mij is het belangrijk om te laten zien dat we net zo goed en snel kunnen rijden met synthetische, dus CO2-neutrale, brandstof. En dat synthetische brandstoffen nu al een oplossing bieden om verantwoord plezier te hebben. Veel mensen weten dat alleen nog niet.”

Max Verstappen in een onderonsje met Sebastian Vettel, die de competitie van de Formule 1 zegt te missen. (Motorsport Images).

Vettel was eerder in gesprek met de baas van de Formule E over een mogelijk vervolg van zijn loopbaan in de raceklasse met elektrische auto’s. Dat bevestigde Alejandro Agag, de oprichter en voorzitter van de Formule E, onlangs. Ondanks het feit dat hij de spanning en competitie van de Formule 1 mist, kwam het dus niet tot een afspraak.

Red Bulls motorsportadviseur Helmut Marko vertelde onlangs dat ook hij met Vettel had gesproken, in zijn geval over een managementrol bij de renstal waar hij viermaal wereldkampioen werd. “Seb heeft zeker de kwaliteiten, maar voor nu: laat hem eerst maar een paar bomen planten”, aldus Marko.

Bekijk hieronder het interview met Sebastian Vettel na zijn laatste race en het eerbetoon aan zijn adres, vorig jaar in Abu Dhabi.

Een uitgebreide analyse van de stand van zaken aan de techniekkant van de Formule 1 is te lezen in de laatste FORMULE 1 Magazine. De nieuwste editie ligt weer in de winkel, met daarin verder alles over de door Max Verstappen gewonnen GP van Miami. In deze uitgave natuurlijk ook weer volop boeiende verhalen, interessante reportages, achtergronden en interviews. Met onder meer:

Max Verstappen: balen in Bakoe, meesterlijk in Miami

Reportage: Ernest Knoors wekt Arrows uit ’85 tot leven

Interview: Pierre Hamelin: de souffleur van Nyck de Vries

Reportage: hoe Haas meelift op Amerikaanse F1-gekte

Columns Renger van der Zande & Amber Brantsen

Gallery: de allermooiste beelden van Peter van Egmond

Gratis verzending in Nederland!