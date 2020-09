Seidl ziet voor McLaren een voorbeeld in Bayern München – en Mercedes

McLaren-teambaas Andreas Seidl ziet in Champions League-winnaar Bayern München een goed voorbeeld voor McLaren van hoe je als sportteam succes boekt. En hij ziet in rivaal Mercedes eenzelfde voorbeeld om te volgen.

Seidl is, zo vertelt hij in de F1 Nation-podcast, groot voetbalfan en had daarbij twee weken geleden nog flink wat te juichen – want hij is ook fan van Bayern München, dat toen de Champions League won. Het was niet Bayerns eerste succes van het seizoen, met de Duitse Rekordmeister die dit jaar ook de Bundesliga en Duitse beker won.

“Ik ben altijd heel geïnteresseerd in wat in andere sporten gebeurt qua dynamiek binnen een team”, zegt Seidl in de F1 Nation-podcast, waarbij het interessante aan Bayerns successeizoen natuurlijk is dat het dat begon met Niko Kovac als coach, hem ontsloeg vanwege tegenvallende resultaten en vervolgens dus aan een geweldige reeks begon met opvolger Hans-Dieter ‘Hansi’ Flick.

“Het is boeiend om te zien hoe toen een ommekeer werd bewerkstelligd, hoe ze toen enorm gefocust raakten”, haalt Seidl aan. “Ik heb veel respect voor Hansi Flick als coach, en hoe hij publiekelijk omgaat met de druk die hij dagelijks voelt als coach van Bayern en hoe hij met de spelers – wat echte supersterren zijn – werkt.”

Een van de sterke punten van Flick die Seidl uitlicht, is dat hij ervoor zorgt dat er geen ‘blame culture’ bestaat van elkaar beschuldigen of afvallen als er iets fout gaat. “Dat probeer ik ook bij McLaren te doen”, vertelt Seidl, “want dat is belangrijk voor een team om vooruitgang te maken. Als je beter wil worden, worden er onvermijdelijk fouten gemaakt, maar het gaat er dan niet om wie die maakt.”

Volgens Seidl zie je dat zelfs op het veld terug bij Bayern. “Als iemand een fout maakt, doen alle tien de andere spelers hun best om hun collega te helpen en die fout te herstellen.” Om die reden is het ook belangrijk dat iedereen – of dat nou bij Bayern of McLaren is – zich onderdeel van het team voelt, ongeacht of ze in de auto zitten, in de pits werken of op de fabriek.

“Als iets fout gaat, moet je het bovendien zien als kans om sterker te worden”, stelt Seidl, die net zo’n filosofie als bij Bayern München ook in de Formule 1 ziet – bij het zo succesvolle Mercedes. “Wat ik heel indrukwekkend vind aan dat team, is dat ze altijd sterker terugkomen als ze een weekend hebben gehad waarin iets niet goed is gegaan.”

Natuurlijk, zegt Seidl, ‘iemand moet de lijnen uitzetten en van bovenaf aangeven welke kant het op moet’, maar: “Het is belangrijk dat alle neuzen dezelfde kant op staan binnen een team, dat iedereen in dezelfde cultuur en waarden gelooft en respect voor elkaar heeft. Dat is hoe je succes boekt. En uiteindelijk boek je in de autosport alleen succes door een geweldige teamprestatie te leveren.”