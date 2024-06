Er is werk aan de winkel voor Sergio Pérez! De Mexicaanse coureur heeft in de afgelopen races veel punten laten liggen, zeker in vergelijking met zijn teamgenoot. In aanloop naar de Grand Prix van Spanje laat Pérez weten dat hij nu toch echt een goede race nodig heeft. Zijn nieuwe contract mag dan binnen zijn, maar bij Red Bull is er altijd ruimte voor de nodige wijzigingen.

LEES OOK: Tijdschema GP Spanje: Zo laat beginnen de sessies

Sergio Pérez was in de afgelopen drie races goed voor slechts vier WK-punten. Daarbij zorgden crashes in Monaco én Montréal voor torenhoge rekeningen voor Red Bull. Terwijl Max Verstappen (die in de afgelopen drie races liefst 58 punten verzamelde) hoopt op een nieuwe overwinning, heeft Pérez gewoon een goede race nodig in Spanje.

LEES OOK: Red Bull dankzij Pérez nu aan de leiding in drie kampioenschappen

“Na die ramp in Canada heb ik in Spanje echt een succesvol weekend nodig”, weet Pérez. In een officieel persbericht blikt de 34-jarige coureur vooruit op de Spaanse Grand Prix. “Ik heb mezelf even helemaal moeten resetten. Samen met het team in Milton Keynes heb ik geprobeerd om tot de kern van deze problemen te komen. Ik weet zeker dat ik het maximale uit de auto kan halen, maar in Barcelona zal ik dat echt moeten laten zien.”

“Ik heb altijd van de GP van Spanje gehouden”, vervolgt Pérez. “Het voelt als thuiskomen – iedereen is zo gastvrij. Verder ken ik het circuit als mijn broekzak. De RB20 zou hier goed moeten gedijen, dus het is aan ons om een goed resultaat te boeken. Ik weet dat we dat kunnen.”

LEES OOK: ‘Red Bull wil controversiële ‘flexi-wings’ van Ferrari en McLaren kopiëren’

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine ligt NU in de winkel, maar is ook digitaal te bestellen (met gratis bezorging in heel Nederland!).