Sergio Pérez heeft zich publiekelijk gedistantieerd van homofobe uitspraken die zijn vader heeft gedaan over voormalig Formule 1-coureur Ralf Schumacher. De uitspraken kwamen aan het licht in een podcastinterview voorafgaand aan de Grand Prix van Las Vegas.

LEES OOK: Pérez’ vader neemt het opnieuw voor hem op: ‘Beste moet nog komen’

Homofobe uitspraken

Antonio Pérez reageerde in een podcastinterview op beweringen van Ralf Schumacher, die als analist werkt bij Sky Duitsland, dat Sergio zijn plek bij Red Bull zou verliezen. Tijdens zijn reactie gebruikte Antonio een homofobe term, waarmee hij verwees naar Schumacher, die eerder dit jaar naar buiten heeft gebracht dat hij in een relatie is met een man.

LEES OOK: Vader Pérez valt verbaal Ralf Schumacher aan: ‘Je weet niet of hij journalist, vrouw of man is’

‘Ik deel zijn mening niet’

Sergio heeft direct afstand genomen na de woorden van zijn vader. “Ik ben het niet eens met zijn opmerkingen”, verklaart de Mexicaan tegenover Sky Sports. “Ik denk dat hij hier een fout heeft gemaakt. Ik deel zijn standpunten niet, maar ik heb geen controle over wat mijn vader zegt. Ik heb alleen de controle over wat ik zelf zeg.” Verder benadrukt Sergio het belang van respect en professionaliteit binnen de sport. “Het is belangrijk dat wat er ook gebeurt op de baan, daar blijft. Wij moeten een voorbeeld zijn voor de rest van de wereld.”

LEES OOK: Ralf Schumacher wuift beledigingen van Pérez’ vader weg: ‘Laat het maar zien op de baan’

Reactie van Ralf Schumacher

Op Instagram reageerde de 49-jarige coureur kalm op de uitspraken. “Ik zou ook 100% achter mijn zoon staan en proberen te helpen. Dat is wat je als vader doet,” schrijft de Duitser. “Qua stijl zou ik het anders aanpakken, maar we kennen meneer Pérez en al zijn emoties. Daarom ben ik niet boos op hem, maar ik denk wel dat de resultaten op de baan betere argumenten zijn.”

Lees hier alles over de GP van Las Vegas

NU in de winkel en ook online te bestellen (met gratis bezorging in Nederland): de nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine!