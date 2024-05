Sergio Pérez acht de kans groot dat hij ook na dit seizoen bij Red Bull op de loonlijst staat. De Mexicaan is met het team in gesprek over zijn toekomst, aangezien zijn huidige contract na dit seizoen afloopt. De besprekingen verlopen voorspoedig, verzekerde hij op de FIA persconferentie in Miami. “Een nieuw contract is volgens mij een kwestie van tijd”, zegt hij.

De positie van Pérez stond vorig seizoen zwaar ter discussie vanwege zijn tegenvallende prestaties op de baan. Waar teamgenoot Max Verstappen 19 van de 22 races won, schreef Pérez er ‘slechts’ twee op zijn naam. Dit seizoen beleeft hij een sterke start van het seizoen met drie tweede plaatsen in respectievelijk Bahrein, Saoedi-Arabië en Japan, steeds achter Verstappen.

“Een nieuw contract is pas rond als de handtekeningen zijn gezet. Op dit moment focussen we ons op de races die eraan zit te komen”, meent Pérez. Zondag staat de Grand Prix van Miami op het programma, de zesde race van het seizoen.

‘Newey maakt meteen impact’

Vanzelfsprekend werd Pérez ook bevraagd over het vertrek van meesterontwerper Adrian Newey. “Adrian zal bij ieder team waar hij werkt meteen impact maken. Dat heeft hij bij ons ook gedaan. Maar hij kan het niet alleen, hij heeft ook een sterk team om zich heen nodig. Bij Red Bull werkt hij ook met een sterk team. Om die reden ben ik niet bang dat het team ineenstort door zijn vertrek.”

