Tot ieders grote verbazing werd eind juli bekend dat Sergio Pérez zijn stoeltje ook na de zomerstop mocht behouden. Zodoende bereidt de 34-jarige coureur zich nu voor op de GP van Nederland. Desalniettemin is de druk groot voor Pérez, die zich realiseert dat hij de komende weken alles uit de auto zal moeten halen. Op Zandvoort hoopt hij direct te laten zien dat Red Bull een goede keuze heeft gemaakt.

“Ik kijk ernaar uit om dit weekend weer in de auto te stappen”, laat Sergio Pérez weten middels een persbericht. “De zomerstop was erg belangrijk voor iedereen in het team en voor de hele sport. Ik heb mijn tijd doorgebracht in Mexico met familie, en ik voel me verfrist en klaar voor de tweede helft van het seizoen.”

Pérez weet dat er in ieder geval al één grote verandering heeft plaatsgevonden in zijn garage. Vaste race-ingenieur Hugh Bird is voor vier races met vaderschapsverlof. “Hugh verwacht binnenkort een baby, dus hij zal wat tijd thuis doorbrengen”, legt Pérez uit. “Ik wens hem en zijn familie het allerbeste met hun nieuwe aanwinst! Woody (Richard Wood, red.), mijn performance engineer, zal in de tussentijd zijn rol overnemen. Ik weet waar we de komende weken toe in staat zijn, en we zullen ons best doen om het maximale uit de tweede helft van het seizoen te halen.”

Sinds Zandvoort in 2021 terugkeerde op de kalender, heeft Red Bull (dankzij Max Verstappen) het Nederlandse nummer altijd gewonnen. Sergio Pérez kwam hier nooit verder dan de vierde plek en stond derhalve nog nooit op het podium. Nu de marges met McLaren en Mercedes gering zijn, is het nog maar de vraag wat de Mexicaan kan betekenen voor zijn team. Red Bull-adviseur Helmut Marko was eerder al pessimistisch over de kansen op Zandvoort.

