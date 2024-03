Max Verstappen moest door een beschadigde vloer in de tweede sessie wat trainingstijd inleveren. Niet ideaal, concludeert de wereldkampioen. Maar ook geen reden voor al te grote kopzorgen. “We weten waar we ons op moeten focussen.”

Of de tweede trainingstijd in de tweede sessie, op ruim drie tiende van Charles Leclerc, de ware krachtsverhoudingen weergeeft is de vraag. De Monegask in dienst van Ferrari lijkt de wind na een probleemloze eerste dag in Melbourne voorlopig wel in de zeilen te hebben. Dat kon van Max Verstappen niet worden gezegd. “Het was wat rommelig na wat er in VT1 gebeurde”, erkent hij. “We hadden wat schade aan de vloer en het duurde iets langer om te repareren. Daardoor verloor ik wat tijd in de tweede training.”

Verstappen bekent dat hij graag ‘wat meer rondjes had willen rijden’. Maar de ronden die hij reed voelden daarentegen wel ‘goed’. Ook in de verkorte longrunsessie. “We weten waar we ons op moeten richten en we moeten nog enkele dingen finetunen. Maar we kijken uit naar morgen”, aldus Verstappen.

Teamgenoot Sergio Pérez onderstreept na afloop van de openingsdag het belang van een goede kwalificatie. Volgens de Mexicaan is de bandenslijtage bij de longruns ‘vrij hoog’ geweest. Hij waarschuwt tevens voor de kracht van Ferrari’s SF-24, met name in handen van Leclerc. “Dit circuit lijkt beter geschikt voor Ferrari, de longruns zagen er ook goed uit. Het wordt denk ik een uitdaging ze te verslaan”, gelooft Pérez. “Ferrari is snel. Het wordt interessant te zien hoe de verhoudingen zullen zijn.”