Ze was van meet af aan deelgenoot van de autosportcarrière van broer Nyck. Maar Seychelle de Vries (27) is meer dan ‘het zusje van’. Aan de hand van zijn quotes vertelt zij in een exclusief interview met FORMULE 1 Magazine over zichzelf, de onderlinge band en over vroeger en nu, verschillen en overeenkomsten.

Wat Nyck de Vries (28) ook doet, wanneer hij ook over zijn zus vertelt; het zijn altijd lovende woorden die klinken. Of het nu over racen gaat, het gezin, zakelijke avonturen of steun in moeilijke tijden – het duo heeft onmiskenbaar een sterke onderlinge band. Nog altijd zien ze elkaar veel, ofwel in Monaco ofwel thuis in het pittoreske dorpje Uitwellingerga onder de rook van geboorteplaats Sneek.

Met vader Hendrik Jan vormen broer en zus De Vries een nog altijd hecht trio dat al vroeg in het leven van de jonge Nyck en Seychelle stad en land in Italië afreisde in de jacht op een succesvolle autosportcarrière van die eerste. Maar stond zij in de schaduw, vond ze het eigenlijk wel leuk en kon ze zelf ook nog een eigen leven opbouwen?

De familie

“Onze ouders zijn gescheiden. Met mijn moeder is er nog wel contact. Ze was er ook bij toen ik voor het eerst een Formule 1-wagen mocht testen tijdens een Grand Prix-weekend (Spanje, 2022, bij Williams, red.). Maar we groeiden op bij mijn vader. Met mijn oma heb ik ook een hele sterke band. Ik kom door tijdgebrek helaas niet vaak meer in Friesland, maar gelukkig komen mijn vader en zus ook veel bij mij in Monaco op bezoek. Ze zijn voor mij echt support, vroeger al.”

Seychelle: “Het klopt dat onze familieband sterk is, zo ervaar ik dat tenminste wel. We zijn zo intens veel en vaak bij elkaar geweest vroeger, de invloeden daarvan merk je nu ook nog. Als we elkaar zien is het altijd goed en voelt het ook vooral altijd goed. Kerst is bijvoorbeeld bijzonder met het gezin, de familie; hoe druk het ook is – we zorgen dan dat we altijd op zulke moment tijd kunnen spenderen met elkaar, bijvoorbeeld thuis in Friesland. We gaan ook graag op bezoek bij oma, maar ook bij Nyck. Mijn vader is van tijd tot tijd in Monaco, ik kom ook wel langs. Want zowel vroeger als tegenwoordig is onze familieband, onze band als gezin, nog even sterk.”

De jeugd

“We brachten in onze jeugd veel tijd door in Italië, dan trokken we van circuit naar circuit. Van wedstrijd naar wedstrijd. Niet de hele tijd, we waren ook in Nederland. Maar over het algemeen gingen we dan naar Italië voor de kartsport, dan trokken we rond in een camper en een busje. Met z’n drieën en monteur Tom. En als we dan in een huisje sliepen, was het ook echt klein en intiem: twee in de ene ruimte en twee in de andere, samen een badkamer delen. Samen zijn. Mooie tijden.”

Seychelle: “Het was een prachtige tijd, een hele speciale tijd ook. Je groeit op bijzondere wijze samen op, bent voor je gevoel samen één. Het was misschien ook wel hectisch, maar ik heb dat destijds nooit zo ervaren. Het was nu eenmaal ons leven, voor ons was het normaal. Dan zat je samen huiswerk te maken, tussen het reizen door. Of zelfs tijdens het reizen. Als je er op latere leeftijd, zoals nu, aan terugdenkt… Dan heb je er nog meer bewondering voor, wat er allemaal gedaan en gelaten is. En niet door één iemand, maar door ons allemaal. Door ons sámen. Want zo voelt het voor mij.”

De sport

“Dat ik in de karts kwam, had vooral te maken met mijn vader. Die is ook in de autosport actief geweest. Toen ik er eenmaal inzat, vond ik het ook prachtig en het was duidelijk dat dit mijn sport zou worden. Dat je dan succesvol bent, verwacht je niet meteen. Maar dat is gelukt. Toch had ik ook interesse in andere sporten. Mijn zusje volleybalde. Daar ging ik wel eens kijken, dan wilde ik dat ook gaan doen.”

Seychelle: “Het draaide vroeger bij ons om autosport, dat is logisch. Ik heb zelf inderdaad andere sporten gedaan, omdat ik dat leuk vond. Zelf heb ik nooit dat gevoel gehad om ook te gaan racen, maar de wereld van autosport is voor mij wel heel normaal. Ik ben vooral trots dat Nyck in de autosport zover is gekomen, dat hij de Formule 1 heeft gehaald. Ik heb er echt bewondering voor.”

Nyck de Vries in de paddock. Hij heeft inmiddels een eigen webshop (Motorsport Images)

Het karakter

“Ik ben een zelfkritisch persoon, niet snel tevreden. Misschien leg ik mezelf ook wel veel druk op om te presteren, zou best eens kunnen. Maar druk is er altijd in autosport, er zijn weinig plekjes in de verschillende raceklassen en zeker in de Formule 1. Het is altijd overleven. En in het dagelijks leven? Perfectionistisch. Oog voor detail, nooit tevreden. Althans, niet altijd. Als mens heb ik wel geleerd soms de touwtjes te laten vieren, maar gemakkelijk is het nog altijd niet.”

Seychelle: “Poeh, ons karakter… En wat de verschillen en overeenkomsten zijn? Dat vind ik echt moeilijk om te zeggen. We zijn in elk geval allebei mensen van weinig woorden. Ik ben bijvoorbeeld veel minder een prater. We hebben ook heus veel overeenkomsten, bijvoorbeeld in doen en laten of qua interesses. Maar neem dat perfectionistische van Nyck, dat is een mooi voorbeeld. Want aan de ene kant heb ik dat ook wel, aan de andere kant is de manier waarop hij dat is… Laat ik het zo zeggen: dat is next level, haha.”

De band

“Ik kan het uitstekend vinden met Seychelle, vertrouw haar volledig. Ook bijvoorbeeld zakelijk. Ze werkt onder meer samen met mijn manager en heeft mijn merchandise-lijn opgezet. Dat is geweldig, ik word er ook wel bij betrokken, maar laat het volledig aan haar. Dat kan alleen als je elkaar onvoorwaardelijk steunt en vertrouwt en dat doe ik. Daarnaast was ze vroeger al een support voor me en nu ook weer. Dat waardeer ik enorm.”

Seychelle: “Het is fijn om te doen wat ik mag doen: passie voor mode combineren met sport, het werk van Nyck. Onze band is sowieso goed, door alles op het vlak van racen, familie en het samen opgroeien. Ook dat we praktische dezelfde leeftijd hebben, helpt mee. Je hele ontwikkeling gaat dan hand in hand. We schelen maar een jaar en een maand, zijn ook min of meer vrienden van elkaar.”

“Het was ook mooi om bijvoorbeeld bij zijn debuut in Bahrein aanwezig te mogen zijn. Ik was jarig en Nyck had me uitgenodigd bij de race te zijn, onze familie en vrienden keken het thuis allemaal gezamenlijk. Ook het etentje waarbij we met z’n allen vierden dat hij de Formule 1 in zou gaan kun je zien als een teken van onze hechte onderlinge band. Mijn vader was al in Monaco, ik ben er spontaan naartoe gegaan toen.”

De toekomst

“Familie vind ik altijd belangrijk, vroeger al en nu nog. Maar ook in de toekomst, ik weet niet beter dan racen en autosport. Maar ik interesseer me ook voor heel veel andere dingen. Wat de toekomst op lange termijn brengt, geen idee. Maar zeker weten is dat de band met bijvoorbeeld mijn vader en Seychelle er altijd is en zal blijven. Daar ben ik dankbaar voor en dat probeer ik ook te laten zien, nu en later hopelijk ook nog.”

Seychelle: “Ik geloof dat onze band zo sterk is, dat blijft altijd wel. Natuurlijk is de autosport de reden geweest voor de manier zoals wij zijn opgegroeid, maar het is niet zo dat we alleen daarom zo’n goede band hebben. Die hebben we sowieso, als mensen, als broer en zus. Racen is misschien de rode draad in Nycks leven tot nu toe, maar we hebben het racen niet nodig voor een goede band. Die zullen we, zonder racen, in de toekomst ook hebben. Dat weet ik zeker.”



Seychelle runt webshop ‘Team Nyck’

Een webshop voor fan-artikelen, geen coureur kan er zonder. Ook Formule 1-debutant Nyck de Vries heeft er sinds dit seizoen één: nyckdevries.com. Zus Seychelle runt die voor hem.

De fotoshoots zitten erop, de producten zijn binnen en de webshop is sinds dit voorjaar ‘open’. En dus is Seychelle de Vries druk met alles wat bij het runnen van de webshop van het zogeheten merk ‘Team Nyck’ komt kijken. Van overleg met websitebouwer TRES tot bestellingen zoeken, verzenden aan klanten en meer. “Er komt een hoop bij kijken, maar het is een heel leuk en leerzaam project.”

Het betekent dat ze haar eigen passies voor mode en autosport kan combineren met het helpen en ondersteunen van haar broer. “Het is bovendien mooi dat we samen dit doen.” Met een grijns: “Al heb ik wel de touwtjes in handen.”

De AlphaTauri-coureur heeft naar eigen zeggen alle vertrouwen in zijn zusje. “Zij heeft de leiding. Ik ben misschien onderdeel ervan, of het gezicht ervan, maar zij regelt alles. Uiteraard hebben we contact over hoe het zich ontwikkelt, maar ik bemoei me niet met details. Seychelle heeft de expertise.”

Een gekke gewaarwording is het soms nog wel, fans met ‘zijn’ kleding te zien. “In Melbourne zat ik aan het ontbijt, daar waren ook Formule 1-fans. Een van hen had een Norris-shirtje aan en kwam later terug in een De Vries-shirtje met mijn nummer 21 erop. Best gek, surrealistisch bijna. Maar het is mooi te ervaren dat mensen je steunen.”

Toch moet het uiteindelijk op de baan gebeuren, weet hij. Ook voor de webshop is dat goed. Seychelle, met een knipoog: “Goed rijden dus, dat is aan hem.”

