Het circuit van Silverstone heeft voor tien jaar bijgetekend met de Formule 1. De baan mag nu tot 2034 de GP van Engeland organiseren. Het nieuwe contract van Silverstone betekent dat het circuit zijn negende decennium ingaat met de Formule 1.

Formule 1 meldt dat het nieuwe contract met de British Racing Drivers’ Club (eigenaren van het circuit in Silverstone) belangrijk is voor het behouden van een “iconische locatie.” De eerste F1-race op het legendarische circuit werd in 1950 gereden, toen Giuseppe “Nino” Farina zijn Alfa Romeo als eerste over de streep trok.

Sindsdien heeft het circuit behoorlijk wat GP-winnaars geproduceerd, waaronder onze eigen Max Verstappen. De Nederlandse kampioen won de race in 2020 én in 2023. Lewis Hamilton, 7-voudig wereldkampioen en favoriet bij het Engelse publiek heeft een record op zijn naam staan door 8 keer te winnen in Engeland.

Het hart van de F1-geschiedenis

Stefano Domenicali, president en CEO van de Formule 1, is zeer tevreden met de nieuwe deal. “Ik ben verheugd om aan te kondigen dat Silverstone met dit contract nog tien jaar op de kalender zal blijven staan”, aldus de grote baas. “Silverstone is een iconische locatie in het hart van de F1-geschiedenis. Nu het zijn negende decennium nadert, blijft het evenement fans van over de hele wereld aantrekken voor fantastische races.”

Het nieuwe contract van Silverstone is naar verluidt een slordige 300 miljoen Britse pond waard. De race in Engeland stond voor 2024 al op de kalender en wordt op 7 juli verreden.

