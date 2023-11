Lando Norris heeft de snelste tijd gereden tijdens de sprintkwalificatie in São Paulo en vertrekt vanavond vanaf pole position in de sprintrace. In zijn spiegels op de Braziliaanse grid ziet hij de Red Bull-bolides van Max Verstappen en Sergio Pérez.

In tegenstelling tot de kwalificatie op vrijdag rijden de coureurs ditmaal onder betere weersomstandigheden. Wel had de heftige stortbui gisteren vrijwel al het rubber van de baan weggespoeld waardoor de grip vandaag wat minder is op het Autódromo José Carlos Pace.

In SQ1 worden we opgeschikt door een harde klapper van Esteban Econ. De Fransman raakt op volle snelheid de langzaam rijdende Aston Martin van Fernando Alonso en schiet van de baan. De schade aan de Alpine is groot en ook de barrière is flink beschadigd door de impact. Reden voor de wedstrijdleiding om de rode vlag uit te hangen en met nog slechts 33 seconden op de klok wordt SQ1 dan ook niet meer voortgezet. De afvallers zijn Ocon, Stroll, Zhou, Albon en Sargeant.

Bekijk hier de Viaplay-beelden van de crash

Dat de sessie tijdelijk is stopgezet is positief voor de monteurs van Aston Martin die met man en macht proberen om de beschadigde wagen van Alonso op tijd gereed te krijgen voor SQ2. Helaas voor de Spanjaard krijgen ze het niet voor elkaar en dit betekent dat hij niet verder komt dan P15. Wie ook niet verder komen in SQ2 zijn Magnussen, Hülkenberg, Gasly en Bottas.

Lando Norris slaat toe

Dan maken de coureurs zich op voor de het laatste gedeelte van de sprintkwalificatie. Wie vertrekt er vanavond vanaf pole position in de sprintrace? De coureurs wachten tot het laatste moment en met slechts drie minuten te gaan verlaten ze allemaal de pitstraat. De Red Bull-coureurs zijn erg rap, maar worden beiden afgetroefd door Lando Norris in de McLaren. De Brit start de sprintrace vanavond vanaf de voorste plek op de grid.

Uitslagen

