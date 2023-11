Max Verstappen gruwt van sprintraces, maar ze hebben de wereldkampioen dit jaar aardig wat bonuspunten en medailles opgeleverd. In São Paulo zet hij de teller voor 2023 op vier overwinningen uit zes verkorte voorstellingen. Een bliksemstart blijkt op het swingende sambacircuit het halve werk.

Na volgens eigen zeggen ‘een van zijn slechtste rondjes ooit’ in een kwalificatie start Lando Norris de laatste sprintrace van 2023 vanaf de beste startpositie. Het is de eerste keer sinds ruim twee jaar (GP Rusland, Sotsji 2021) dat de Brit weer van kop af mag vertrekken, ook al is het dit keer geen hoofdnummer. Het is trouwens lang twijfelachtig of Norris die startplek kan behouden. Hij heeft in de kwalificatie de maximale rondetijd, zoals meerdere collega’s, overschreden. Norris komt er uiteindelijk met een reprimande van de wedstrijdleiding vanaf.

Desondanks beleeft hij weinig plezier aan zijn pole. Verstappen schiet hem op weg naar de eerste haakse bocht direct voorbij. George Russell volgt in de openingsronde Verstappens voorbeeld. Maar dat foutje corrigeert Norris een paar ronden later, met behulp van DRS. De wereldkampioen daarentegen verdwijnt uit zicht. Verstappen slaat snel een gat van twee seconden, voldoende om zijn Britse collega en vriend een half uurtje op veilige (DRS)afstand te houden.

Halverwege de race zijn de belangrijkste posities al wel verdeeld. Interessant is eigenlijk alleen nog het duel van Russell met Sergio Pérez om de derde plaats. Het duo lost elkaar met behulp van DRS vaak af. Uiteindelijk blijkt de RB19 van de Mexicaan toch superieur aan de Mercedes. Pérez vergroot daardoor in het wereldkampioenschap zijn voorsprong op Lewis Hamilton, die in de slotfase de zesde plek nog moet afstaan aan Yuki Tsunoda, met vier punten. Een meevallertje en ook bitter hard nodig.

Uitslagen

Pos Coureur Team Nationaliteit Tijd

