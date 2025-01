Het nieuwe jaar is begonnen en in de maand januari geven we daarom elke dag een vervolg aan onze inmiddels klassieke rubriek Startnummer, met ditmaal de bijzondere keuze van Oliver Bearman voor nummer 87. Met goedkeuring van papa Bearman.

Oliver Bearman heeft nog maar – of: ál – een handvol races gereden in de Formule 1 en al twee keer een startnummer versleten. Daar komt nog een derde bij in 2025: startnummer 87. En dat heeft een emotionele reden, zo vertelt de jonge Engelsman in juli van het afgelopen jaar in gesprek met Formule1.nl. Bearman is dan net bevestigd als coureur voor Haas in het komende seizoen. Niet langer is hij dus een invaller, nee, een vaste coureur. En dat betekent dat Bearman zijn eigen startnummer mag kiezen.

Dat wordt natuurlijk 38, denken velen tot dat moment. Immers is dat het nummer waarmee de dan achttienjarige Bearman begin 2024 in een Ferrari zijn eerste meters in de Formule 1 maakt. Het is een droomdebuut als vervanger van Carlos Sainz (blindedarmontsteking) in Jeddah: Bearman pakt meteen punten. Als dat geen binding met een startnummer oplevert? En anders is er altijd nog het nummer 50. Daarmee maakt hij bij Haas zijn opwachting als hij later in het jaar de geschorste Kevin Magnussen vervangt in Brazilië. Waarom de Deen op zijn beurt ooit voor startnummer 20 koos, lees je hier.

Maar niks dus van dit alles, geen 38 en geen 50 voor Bearman. Wel startnummer 87. “Dat nummer wordt het. In principe is het kiezen van een nummer misschien wel van alle zaken het minst belangrijke op het moment dat je hoort dat je in de Formule 1 mag rijden. Maar voor mij is 87 een nummer met een verhaal en daarom koos ik dat. Ik ben namelijk op de achtste geboren (in mei, red.). En mijn broertje op de zevende (augustus, red.). Daarbij komt dat mijn vader zelf ook geracet heeft. Je raadt het al: met nummer 87. De cirkel is dus rond voor ons.”

