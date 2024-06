Vanavond om 20.00 uur Nederlandse tijd doven de lichten op het circuit Gilles Villeneuve voor de Grand Prix van Canada. Het veld zit dicht op elkaar, twee Ferrari’s en een Red Bull buiten de top tien en kans op een bui. Kortom: alle ingrediënten zijn aanwezig voor een mooi spektakelstuk.

Op de eerste startrij treffen we George Russell en Max Verstappen die beiden exact dezelfde tijd reden in de kwalificatie. Russell wil vol voor de winst gaan, maar gaat het hem lukken om de regerend wereldkampioen achter zich te houden? Daarachter een volledig oranje startrij met Lando Norris en Oscar Piastri. Ook zij willen zich natuurlijk gelijk vooraan melden omdat ook voor hen de overwinning in de lucht hangt.

Dan volgt een interessant blok met Daniel Ricciardo, Fernando Alonso, Lewis Hamilton, Yuki Tsunoda en Lance Stroll. Allen zeer gretig, maar niet allemaal even onzorgvuldig. Kijk dus niet vreemd op als in deze groep wat stukken carbon in het rond gaan vliegen tijdens de eerste ronde.

Wat verderop op de grid treffen we drie coureurs die gezien hun materiaal daar helemaal niet thuishoren: Charles Leclerc, Carlos Sainz en Sergio Pérez. Reken maar dat zij de bittere smaak van de kwalificatie zo snel mogelijk willen wegspoelen en een goed resultaat willen neerzetten.

En een goed resultaat neerzetten hangt vandaag van meerdere factoren af. Ten eerste is er nog te weinig informatie over de banden omdat de racesimulaties op het nieuwe asfalt deels in het water vielen vanwege het slechte weer. Ten tweede hangt het helemaal af wat het weer gaat doen en wie daar het slimste mee omgaat. Meer hierover lees je in onze preview!