Lando Norris vertrekt in Las Vegas vanaf pole en dat maakt deze race meteen beladen. De McLaren-coureur leidt het kampioenschap en heeft zijn titelrivalen Max Verstappen en Oscar Piastri binnen schootsafstand. Verstappen start naast hem op de eerste rij, Piastri moet vanaf de vijfde positie in de achtervolging. De race begint om 05.00 uur Nederlandse tijd en zou weleens een beslissend hoofdstuk kunnen worden in de titelstrijd.

Achter de twee mannen op de eerste rij zijn er opvallende verschuivingen. Carlos Sainz zette in de Williams een verrassende derde tijd neer, een opsteker in het natte en verraderlijke Las Vegas. George Russell opent de tweede rij voor Mercedes en begint vanaf plek vier aan zijn jacht op het podium. De knapste prestatie uit de subtop kwam van Liam Lawson. De Nieuw-Zeelander zette zijn RB naar de zesde plaats en bleef daarmee ervaren namen voor. Fernando Alonso en talent Isack Hadjar vervolledigen de top acht.

Aan de andere kant van het spectrum waren er teleurstellingen. Charles Leclerc stelde teleur met de negende tijd, Kimi Antonelli kwam niet verder dan plek zeventien en Yuki Tsunoda strandde op P19. De grootste klap viel bij Ferrari, waar Lewis Hamilton als twintigste eindigde. Het is de eerste keer sinds Abu Dhabi 2009 dat een Ferrari achteraan start. Dat gegeven hangt als een schaduw over een verder veelbelovende startopstelling waarmee Las Vegas zich opmaakt voor een zinderende race.

