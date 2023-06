Max Verstappen bewaart goede herinneringen aan de Grand Prix van Spanje. Bij zijn debuut voor Red Bull Racing in 2016 won hij meteen en ook vorig jaar was hij de snelste op circuit de Barcelona-Catalunya. Nog niet eerder vertrok de tweevoudig wereldkampioen van Red Bull echter vanaf pole position in Spanje. Dat doet hij vanmiddag om 15.00 uur voor het eerst.

Verstappen is vooralsnog bezig aan een foutloos raceweekend in de aanloop naar de Grand Prix van Spanje. In de drie vrije trainingen was hij soeverein de snelste en ook in de kwalificatiesessie zaterdag stond er geen maat op hem. Max Verstappen had in Q3 van de sessie aan één snelle run genoeg om zich van de eerste startplaats te verzekeren, met bijna een halve seconde voorsprong op de nummer twee Carlos Sainz van Ferrari.

Lando Norris verzekerde zich in zijn McLaren opmerkelijk genoeg van de derde startplek. Een leuke verrassing, oordeelde ook Max Verstappen. Op basis van wat Max Verstappen en Red Bull de afgelopen dagen lieten zien zou het wel eens een rustig middagje voor hem kunnen worden…

Pierre Gasly noteerde de vierde tijd, maar de Fransman van Alpine werd na afloop door de wedstrijdleiding zes plaatsen teruggezet. Hij had in het eerste deel van de kwalificatie zowel Carlos Sainz als Max Verstappen gehinderd. Hij start dus vanmiddag vanaf P10, één plek voor Verstappens teamgenoot Sergio Pérez.

Pérez stelt wederom teleur

De Mexicaan van Red Bull stelde wederom teleur. Hij gleed in Q2 van de kwalificatiesessie bij het ingaan van bocht 5 de grindbak in. Hij kwam er nog wel uit op eigen kracht, maar kon daardoor een snelle tijd vergeten. Het betekende voor Pérez dat hij Q3 vanuit de garage mocht bekijken. Bovendien kan hij vandaag weer stevige averij oplopen in het kampioenschap. Pérez staat na zes races inmiddels 39 punten achter op Max Verstappen. Vorige week in Monaco greep hij – na een dramatische kwalificatie – naast de punten.

VIDEO: Bekijk hier nog eens de samenvatting van de kwalificatie

De Spaanse thuisfavoriet Fernando Alonso begint vanaf P8 aan de race. Hij moet dit keer zijn Canadese teamgenoot Lance Stroll (P5) bij de start voor zich dulden. De vraag is of dat bij de finish nog steeds het geval zal zijn. Alonso was dit seizoen steevast sneller dan Stroll. Het thuispubliek gelooft overigens in een sportieve stunt van Alonso met dank aan het getal 33.

Nyck de Vries begint de race vanaf P14, één plekje voor zijn Japanse teamgenoot bij AlphaTauri, Yuki Tsunoda.

De race begint vanmiddag om 15.00 uur.

De startopstelling voor de GP van Spanje: