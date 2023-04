De populariteit van Formule 1 wordt vaak toegeschreven aan het succes van Netflix-serie Drive to Survive, maar volgens Stefano Domenicali zijn er meer redenen. De Italiaanse F1-baas ziet naar eigen zeggen een toename in populariteit van de sport onder jongeren en dat komt volgens hem ook vooral door hoe social media wordt ingezet.

Vandaag de dag zijn er meer liefhebbers van de Formule 1 zijn dan ooit tevoren, met vooral veel jongeren uit de Verenigde Staten die de sport hebben ontdekt. De link met het succes van Drive to Survive is volgens Domenicali dan snel gelegd. “Maar”, zegt hij in gesprek met Speedcafé, “het heeft met meer te maken dan alleen dat.”

Connectie

Hij wijst erop hoe de sport onder leiding van nieuwe eigenaar Liberty Media de connectie zoekt met nieuwe fans. “Je hebt oudere fans, fanatieke fans en traditionele fans. Maar hoe bereik je de nieuwe fans? We hebben een strategie ontwikkeld die zich richt op het aantrekken van mensen die nog geen interesse hadden in onze sport.”

Naast series als Drive to Survive en andere documentaires speelt social media daarin volgens hem een sleutelrol. “Het zorgt voor interactie tussen teams, coureurs en fans. Die krijgen zo een connectie met elkaar en dus met de sport.”

Vrijheid op socials

Onder eigenaarschap van Liberty Media is het gebruik van social media voor coureurs en teams veel vrijer dan in het verleden in de Formule 1. Ook dat helpt, weet Domenicali. Het heeft gezorgd voor een stortvloed aan berichtgeving, memes, liveblogs, verslaggeving en allerlei andere content. Of dat nu op Twitter, Facebook, Instagram of TikTok is; het leeft volop.

“En het past bij Netflix, waarbij het niet alleen gaat om de focus op de sport maar ook om de show, het spektakel en het genereren van aandacht.”

