Fernando Alonso is bij Aston Martin op zijn 41e aan een nieuw raceleven begonnen. Mede dankzij de Spaanse veteraan heeft zich bij de renstal een renaissance voltrokken. Alonso’s oude teambaas Paul Stoddart is er geenszins door verrast. “Geef Fernando het vertrouwen en je krijgt 110 procent.”

Lawrence Stroll, de steenrijke eigenaar van Aston Martin, hoeft in de zomer van 2022 niet lang na te denken over de vraag wie Sebastian Vettel – hij heeft zijn racepensioen net aangekondigd – moet gaan opvolgen. Met een verleidelijk salaris, dito bonusregeling en het vooruitzicht op een potente bolide weet Alonso niet hoe snel hij op 1 augustus 2022 zijn handtekening onder het contract moet zetten. Een buitenkansje met meer perspectief dan bij Alpine, gelooft hij.

Paul Stoddart, de man die Alonso in 2001 namens achterhoedeteam Minardi aan de wereld voorstelt, is verguld dat de Spanjaard het seizoen met drie podiumplaatsen ijzersterk is begonnen. Het heeft hem niet verrast. “Ik herinner me nog dat Fernando bij Minardi binnenkwam. Hij was meteen ons belangrijkste bezit”, stelt Stoddart. “Ik wist vanaf het eerste moment dat ik Fernando zag rijden dat hij speciaal is.”

Alonso barst volgens Minardi’s oude teambaas nog steeds van ambitie, is ultracompetitief en leergierig. De veteraan speelt in zijn optiek een cruciale rol in de grote stap voorwaarts die Aston Martin afgelopen winter heeft gezet. “Fernando is niet alleen een uitzonderlijke coureur, dat weten we inmiddels wel, maar hij heeft daarnaast ook een technisch brein”, vult Stoddart aan.

Volgens zijn oude teambaas Paul Stoddart is Fernando Alonso (op de foto in 2003) nog steeds wereldtop. “Hij is niet alleen een uitzonderlijk coureur, maar heeft ook een technisch brein.” FOTO’S Motorsport Images

Die eigenschap maakt Alonso ‘nog specialer’, stelt Stoddart. “In de top heb je ook een goede coureur nodig die je de juiste feedback geeft over hoe de auto zich gedraagt, je vertelt waar de problemen zitten, die kan analyseren, zeggen wat hij voelt en dat vervolgens ook kan vertalen naar het team. Er zijn maar een paar jongens die dat kunnen, Fernando is daar eentje van. Als je naar zulke coureurs luistert, krijg je resultaat. Als Aston Martin Fernando het team laat leiden, dan gaan er grote dingen gebeuren.”

