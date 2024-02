Lance Stroll denkt Fernando Alonso dit seizoen beter partij te kunnen bieden bij Aston Martin. Dat zegt de coureur uit Canada vooruitblikkend op het nieuwe Formule 1-jaar.

Dat Alonso als tweevoudig wereldkampioen een betere coureur is dan Stroll is een breed gedragen oordeel in de paddock. De Spanjaard bewees dat vorig seizoen door de Canadees om z’n oren te rijden. Alonso was in zijn eerste seizoen bij de groene brigade een flinke maat te groot voor zijn teleurstellend presterende teamgenoot.

Hoewel Alonso de Canadees publiekelijk nooit afviel, weet ook de Spanjaard heus dat hij het team zowat in zijn eentje droeg in 2023. Ook Stroll erkent, terugkijkend op het vorig seizoen, dat het beter had gemoeten. “Fernando was sneller en beter. Ik zal me moeten verbeteren ten opzichte van hem, om zo ook het team te kunnen helpen. Maar dat kan ik, daar geloof ik in.”

Stroll maakte fouten, kende crashes en maakte in 2023 bij vlagen een ongemotiveerde indruk. Onomstreden was en is hij dus allerminst. “Maar heel veel geluk hadden we ook niet; dingen liepen een paar keer niet zoals we wilden. Daar kun je weinig aan doen. Het belangrijkste in 2024 is dat we ons concentreren op wat we in de hand hebben. En dat we voortborduren op de dingen die wel goed gingen.”

Dan denkt Stroll – vorig jaar in aanloop naar het seizoen nog geblesseerd geraakt aan zijn pols – dat hij beter aan het seizoen kan beginnen en misschien wel net zo goed als Alonso in het vorige seizoen. “Dat is belangrijk, voor mij én het team.”

Mis ‘m niet: onze FORMULE 1 Seizoengids 2024 met voorbeschouwingen, achtergronden, interviews, alle cijfers en data en nog véél meer: 116 pagina’s dik! Vanaf dinsdag in de winkel of bestel ‘m hieronder: