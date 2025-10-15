F1 Academy-directeur Susie Wolff blikt terug op de tijd van Christian Horner in de Formule 1. De voormalig Red Bull-teambaas moest afgelopen juli bij de renstal vertrekken, nadat eerder de beschuldigingen van grensoverschrijdend gedrag aan het adres van de Brit nog voor onrust binnen Red Bull hadden gezorgd. Volgens Wolff overschaduwde het incident daarnaast ook de steun van Horner aan de F1 Academy: ‘Plotseling wilde iedereen mij alleen interviewen over de Horner-saga’.

Christian Horner zag na twintig jaar dienst afgelopen juli een einde komen aan zijn tijd als teambaas bij Red Bull. De renstal verving per direct de Brit door huidig teambaas Laurent Mekies. Horner is sinds die tijd niet meer in de paddock gezien. Of hij nooit meer naar de Formule 1 terugkeert, is echter nog de vraag. De oud-teambaas wordt aan meerdere teams gelinkt voor een eventuele comeback, en zou naar verluidt zelfs kandidaat zijn om Ferrari-teambaas Fédéric Vasseur op te volgen.

Susie Wolff – directeur van opstapklasse de F1 Academy en vrouw van Horners grote rivaal Toto Wolff – blikt terug op de samenwerking met de Brit. “Christian heeft de F1 Academy altijd gesteund, en daar zal ik hem altijd dankbaar voor zijn”, vertelt Wolff aan The Sunday Times. “Het was echt jammer voor de sport – het hele drama dat ontstond door de beschuldigingen.”

Imagoschade

Horner werd begin 2024 beticht van grensoverschrijdend gedrag jegens een vrouwelijke medewerkster van Red Bull. De Oostenrijkse renstal sprak later de oud-teambaas na een onafhankelijk onderzoek vrij. Toch gingen de geruchten over de Brit niet meteen weg. “We hadden zoveel positieve momentum met de F1 Academy. Toen begon dat allemaal en plotseling wilde iedereen mij alleen maar interviewen over dat (de Horner-saga, red.). Hij was iemand die heel goed een personage kon spelen. Maar ik denk wel dat dat incident misschien niet het beste was voor het imago van de sport en liet zien dat we nog werk te doen hebben”, besluit Wolff.

