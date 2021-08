Een puntje vandaag en twee flink beschadigde auto’s. Red Bull-teambaas Christian Horner was op zijn zachtst gezegd niet de meest vrolijke man in de paddock na de Grand Prix van Hongarije. “Dit was een heel frustrerende dag.”

Horner zag dat zijn pupil Max Verstappen een uitstekende start beleefde maar van de baan werd gekegeld door Lando Norris die op zijn beurt van achteren geraakt werd door een Valtteri Bottas. “Valtteri kwam slecht weg en miste vervolgens zijn rempunt. Het was zoals bij het karten, alsof je alle verloren plekken in één keer wilt goed maken. MAar het gevolg was wel dat onze twee auto’s geëlimineerd waren.”

Lees ook: Verstappen teleurgesteld maar strijdbaar: ‘Niks is verloren’

Verstappen liep flinke schade op, Sergio Pèrez was meteen klaar. “Dat is echt superfrustrerend. We hebben veel schade, we hebben de kosten daarvan. Sergio heeft zoals het nu lijkt een nieuwe motor nodig. En de monteurs hebben echt wonderen verricht om Verstappens auto te repareren tijdens de rode vlag-situatie. De temperaturen liepen hard op, ze hebben echt buizen moeten rechtbuigen. Gelukkig heeft de motor daar geen schade opgelopen, het was maar één rondje.”

Perez zijn auto liep zware schade aan de motor op. Foto: BSR Agency

“Max heeft vervolgens met een halve ronde moeten racen, hij had minder downforce dan Mick Schumacher denk ik. Het team heeft keihard gewerkt, de snelste stop geleverd. Max heeft gevochten voor dat punt, dat zou van doorslaggevende waarde kunnen zijn.”

Lees ook: Coureurs kwaad op bowlende Bottas op boordradio: ‘Wat een idioot!’

Tijdens het interview met Sky Sports is te zien dat Mercedes-baas Toto Wolff zijn excuses lijkt aan te bieden aan Horner. “Maar betaalt hij de rekeningen ook”, grapt Horner sarcastisch. “Dat is natuurlijk racen. Toto zat niet in die auto en hij heeft ook echt niet gezegd tegen Valtteri dat hij Red Bull-auto’s eraf moest rijden. Maar hij was ook niet teleurgesteld toen hij het resultaat zag, denk ik.”

“De consequenties voor ons zijn hard, de budget cap is verstikkend. Maar ok, kijkend naar de eerste races is er ook veel positiefs te constateren. We hebben zes races gewonnen, twee hadden we kunnen winnen maar verloren we door een klapband in Bakoe en de botsing in Silverstone. En nu deze er achteraan. We zullen tot op het bot gemotiveerd zijn, we gaan de batterijen opladen en strijden voor het kampioenschap. Er is nog niks verloren, het wordt episch.”

Lees ook: Alonso over klagende Hamilton in titanenstrijd: ‘Hij klaagt altijd’