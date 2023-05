Nyck de Vries kende in de kwalificatie van de Miami GP een lichtpuntje: hij bereikte voor het eerst dit jaar de tweede sessie en was tevens sneller dan teamgenoot Yuki Tsunoda. Maar een dag later reed de debutant, mede door een botsing met Lando Norris vlak na de start, anoniem in de achterhoede.

Hij had een goed weekend nodig en leek zaterdag ook aardig op weg. Met een vijftiende plaats overleefde hij de eerste schifting. Een primeur. “Als je er lang genoeg in blijft geloven en je werk doet, dan komt het vanzelf”, zei de Fries. “Ik ben tevreden dat we na vrijdag, een dag waarop we totaal niet competitief waren, toch een beetje performance hebben kunnen vinden en in Q2 zijn gekomen.”

Ook Tost had na de voor AlphaTauri toch teleurstellende race, Tsunoda eindigde als elfde net buiten de punten, lovende woorden voor De Vries’ prestatie een dag eerder. Er kwam alleen geen vervolg op. “op zich was Nycks performance niet zo slecht”, oordeelde de teambaas. “Probleem was dat hij bij de start bij Norris achterop reed, waardoor hij een flatspot op de band had en vibraties voelde. Dat was de reden waarom we hem, ook uit voorzorg, moesten binnenhalen voor een stop. En die is van grote invloed geweest op zijn race.”

Bent u over de eerste vijf races tevreden met de prestaties van De Vries?

“Tevreden is misschien een beetje overdreven. Maar ik heb steeds gezegd dat het voor nieuwkomers in de Formule 1 niet makkelijk is, vooral de eerste races niet. Nyck heeft op circuits gereden die hij, op Bahrein na, niet zo goed kent. Melbourne kende hij niet, Saoedi-Arabië ook niet en in Bakoe hadden we de sprintrace. Dat zijn behoorlijke uitdagingen. Nu gaan we naar Imola, Monaco en Barcelona. Hij heeft meer ervaring met die circuits en als we de auto kunnen verbeteren, dan zal Nyck vast verder naar voren komen.”

Had u met zijn ervaring toch niet iets meer van hem verwacht?

“We mogen één ding niet vergeten: alle auto’s zijn hier in Miami gefinisht. Als de topteams allemaal de race beëindigen en er geen uitvallers zijn, is het voor ons lastig in de punten te rijden.”

Staat De Vries na vijf races onder druk?

“In de Formule 1 sta je altijd onder druk.”