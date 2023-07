Mercedes-teambaas Toto Wolff erkent dat het team misschien op korte termijn de ontwikkeling van dit jaar op moet geven. Na afloop van de Grand Prix van Groot-Brittannië vertelt Wolff aan verschillende media dat de focus misschien al snel naar volgend jaar verplaatst moet worden.

De race op Silverstone was opnieuw een enigszins teleurstellende ervaring voor Mercedes. Hoewel het – gezien de prestaties eerder dit jaar – zeker geen slecht resultaat is om beide auto’s in de top vijf te krijgen, moest het team wel de strijd aangaan met nieuwe uitdager McLaren en niet koploper Red Bull. Max Verstappen blijft mijlenver voorliggen op het ooit zo dominante Mercedes en het lijkt er in de verste verte niet op dat daar dit jaar nog verandering in gaat komen.

Reden genoeg dus om binnenkort over het volgende seizoen na te gaan denken. “Dat zal wel snel al zijn. We hebben niet veel keus”, erkent Wolff. “Tweede of derde worden doet mij en het team niet zoveel. Het gaat erom dat we weer terugkomen en het kampioenschap kunnen winnen. Dat gaat dit jaar gewoon niet gebeuren. Dus we moeten onze blik richten op volgend jaar en in alle races nu zoveel mogelijk leren en ontwikkelen zodat we dat volgend jaar mee kunnen nemen. Tegelijkertijd is het ook zo dat de regels volgend jaar hetzelfde zijn. Dus het is niet zo dat je helemaal niets opschiet met deze auto. We moeten de juiste balans vinden.”

De Oostenrijker wil dit jaar dan ook nog niet volledig afschrijven. Vanwege de budgetcap zal er echter wel een belangrijke beslissing genomen moeten worden welk seizoen voorrang krijgt. Maar de ontwikkelingen van dit jaar zullen wel een doorlopend effect hebben op de auto van volgend seizoen.

“Denk ik dat we upgrades hebben liggen die de auto fundamenteel gaan veranderen? Nee. Maar we gaan nog wel wat kleine stapjes vooruit zetten. En als je die paar tienden weet te winnen, dan sta je ineens op een hele andere plek op de grid. Ik blijf er altijd van overtuigd dat we Max kunnen verslaan. We hebben een goed team en de beste coureurs. Maar we moeten ze wel een auto geven waar ze van op aan kunnen. Niet een nieuwe diva, die ook nog eens complexer is dan de vorige.”

