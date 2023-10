Dat Alfa Romeo-coureur Valtteri Bottas afgelopen week deelnam aan het Europees kampioenschap gravelbike (de Fin werd 187e) was in zijn tijd bij Mercedes ondenkbaar geweest. Daar moest de Fin in de pas lopen en reed hij voornamelijk in dienst van teamgenoot Lewis Hamilton. Tot verbazing van zijn vriendin Tiffany Cromwell, vertelt ze in de nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine.

Cromwell, bekend als profwielrenster, deed zondag in België net als Bottas mee aan de Europese titelstrijd in het gravelbiken. Ze won zelfs bij de vrouwen, al was haar deelname als Australische buiten mededinging. Haar vriend Bottas deed bij de mannen vooral voor de lol mee. Het tekent de ontspanning waarmee de Fin zijn vak tegenwoordig uitoefent: er is ruimte voor meer dan alleen Formule 1-races rijden.

Zijn vriendin ziet tegenwoordig een andere Bottas, zegt ze in het magazine. Het tweetal is sinds een jaar of drie samen. De Fin reed toen voor Mercedes. “En in die tijd heb ik daar vaak gedacht: ‘Geef die gast een kans”, aldus Cromwell. “Aan het begin van het seizoen hadden Valtteri en Lewis allebei dezelfde kansen, maar toch… Ik weet hoe moeilijk het voor Valtteri – of eigenlijk voor iedereen – is een kans op een overwinning uit handen te geven, zoals hem in 2018 in Rusland overkwam.”

Toch kon ze ook genieten van de samenwerking binnen het Mercedes-team. Meer daarover vertelt Cromwell in de nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine. Daarin doet ze ook een boekje open over de relatie, hoe Bottas buiten de baan is en wat F1 en wielrennen als sporten onder meer van elkaar kunnen leren.

