Todt: ‘Zou Mercedes, Ferrari en Red Bull graag op Le Mans zien’

De ‘grote drie’ Mercedes, Ferrari en Red Bull denken over andere autosportactiviteiten na nu ze vanaf 2021 flink moeten gaan bezuinigen door de komst van de budget cap. FIA-president Jean Todt weet wel een mooi tweede thuis voor de grootmachten: Le Mans.

“Ik zou Mercedes, Ferrari en Red Bull graag met hypercars op Le Mans zien”, vertelt Todt de Corriere della Sera. Todt, oud-teambaas van Ferrari, reageert zo op geruchten dat deze drie grootheden aan deelname aan andere autosportklassen denken nu ze in hun Formule 1-budgetten en -personeelsbestanden moeten snijden. Le Mans is daarbij natuurlijk een kroonjuweel van de autosport.

Ferrari heeft al verklaard na te denken over een instap in de Amerikaanse Indycars of endurance-racerij. Ferrari-coureur Charles Leclerc gooide daarbij olie op het vuur door zijn verlangen uit te spreken Le Mans te rijden. Bij Mercedes – naast de Formule 1 tevens in de Formule E actief – houdt teambaas Toto Wolff zich meer op de vlakte met een ‘wie weet’.

Red Bull kondigde vorig jaar samen met partner Aston Martin nog aan in 2021, met de komst van de hypercars het World Endurance Championship in te gaan. Aston Martin zette daar begin dit jaar echter een streep door, na de investering van Lawrence Stroll en aankondiging dat diens Formule 1-team Racing Point in 2021 in Aston Martin verandert.

Red Bull-teambaas Christian Horner vertelde Autosport iets meer dan een week geleden nog dat Red Bull zich ‘moet aanpassen’ aan de budget cap, maar baanverlies hoopt te besparen door zich op andere aan de autosport gerelateerde projecten te richten of de advanced technologies-afdeling te versterken. Via Red Bull Technology werkt het ook nauw samen met zusterteam Alpha Tauri.

