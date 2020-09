Toekomst Kvyat bij Alpha Tauri ‘wellicht’ ook afhankelijk van Honda-junior Tsunoda

Red Bull-kopstuk Helmut Marko vindt het nog te vroeg om over de toekomst van Daniil Kvyat bij opleidingsteam Alpha Tauri te speculeren, maar stelt wel dat een langer verblijf van de Rus ‘wellicht’ afhankelijk is van hoe Yuki Tsunoda zich ontwikkelt in de Formule 2.

De twintigjarige Tsunoda maakt namelijk indruk in de kraamkamer van de koningsklasse, met de Japanner die in 2020 al twee zeges en twee polepositions heeft gepakt en derde in de stand staat. Daarnaast kan Tsunoda op de steun van Red Bulls en Alpha Tauri’s motorpartner Honda rekenen.

Kvyat (26) heeft het ondertussen lastig bij Alpha Tauri, waar hij wordt overschaduwd door Pierre Gasly – zo heeft Gasly dit jaar al achttien punten gescoord, terwijl de teller op twee staat voor Kvyat. Marko erkende daarom eerder al tegenover SpeedWeek dat Kvyat ‘niet brengt wat we van hem verwachten’.

Tsunoda in beeld

In gesprek met Motorsport-Magazin verduidelijkt de Oostenrijker echter dat dit nog niet betekent dat Kvyat (die een knipperlichtrelatie heeft met Red Bull en haar opleidingsteam) er weer uitvliegt. “We zijn nog niet eens halverwege het seizoen. Het is dus te vroeg om te speculeren.”

Maar, erkent Marko desgevraagd, Kvyats toekomst hangt ‘wellicht’ wel af van hoe Tsunoda zich ontwikkelt. En of de Honda-protegé de vereiste superlicentie, een soort ‘Formule 1-rijbewijs’, kan claimen.

“Wordt hij vierde in de Formule 2, dan krijgt hij dat automatisch”, zo heeft Marko dat echter al uitgerekend op basis van de punten die Tsunoda bij zijn dan geldende totaal bijschrijft. “Als hij vijfde wordt, zou hij aan twee vrijdagtrainingen genoeg hebben om de benodigde punten te pakken.”

Sinds dit jaar kunnen coureurs immers superlicentiepunten bijverdienen door vrije trainingen te rijden. Dit kan tot maximaal tien punten. Alpha Tauri-teambaas Franz Tost heeft al bevestigd dat Tsunoda eind dit jaar de rookietest in Abu Dhabi rijdt voor het team.

