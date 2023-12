Tom Coronel verwacht komend Formule 1-seizoen vuurwerk tussen Lewis Hamilton en Max Verstappen. De Brit gaat volgens Coronel zeker nog eens proberen om Verstappen ‘bij z’n ballen te pakken’. “Hij is de enige die dat durft”, zo stelt Coronel in gesprek met FORMULE 1 Magazine.

In het Jaaroverzicht van FORMULE 1 Magazine laat de coureur en analist van Viaplay het seizoen 2023 nog eens de revue passeren, waarbij hij ongezouten zijn mening geeft. Zie hieronder enkele passages uit het uitgebreide interview.

Tom Coronel: “Lewis Hamilton is bij Mercedes de onbetwiste kopman. Die man is zeven keer wereldkampioen geworden en begrijpt het overall-spelletje gewoon veel beter dan Russell. Russell zie ik nog wat frustratiefoutjes maken, terwijl Hamilton meer gif heeft dan ooit. Alles wat Max doet, krenkt Lewis. Ze kijken elkaar niet aan, lopen langs elkaar heen, je voelt gewoon de spanning. Die twee zijn nog steeds aan elkaar gewaagd. Het gaat nooit gebeuren, maar het zou voor de sport een geweldig rijdersduo zijn. Een eigentijdse variant op AlainProst-Ayrton Senna. Voor de Formule 1 zou het briljant zijn, maar als teambaas wil je dat niet.”

‘Max geeft gewoon een knock-out terug’

Tom Coronel vervolgt: “Lewis Hamilton is onttroond. Hij gaat Max zeker nog eens proberen bij z’n ballen te pakken. Het gaat hem niet lukken, maar hij gaat het wel proberen. Hij is de enige die dat aandurft. Al die anderen geven hooguit af en toe een plaagstootje en dan geeft Max gewoon een knock-out terug. Lewis kan hem alleen pakken als hij echt een betere auto heeft. We weten dat Mercedes volgend jaar met een andere auto komt. Want het chassis moet anders, evenals de gewichtsverdeling en de positie van de rijders. Daar gaat dus wat gebeuren.”

