In het Jaaroverzicht van FORMULE 1 Magazine laat coureur en F1-analist Tom Coronel alle coureurs nog eens de revue passeren. Zo heeft ook Coronel genoten van de sportieve wederopstanding van veteraan Fernando Alonso. “Die twinkeling in zijn ogen vind ik prachtig.”

Coronel neemt in zijn terugblik geen hand voor de mond en geeft ongezouten zijn mening, over onder andere Max Verstappen, Nyck de Vries, Lewis Hamilton en Oscar Piastri. Lees hieronder alvast een passage uit de seizoensterugblik van Tom Coronel in het jaaroverzicht van FORMULE 1 Magazine.

Tom Coronel: “Een opvallend seizoen heeft Aston Martin achter de rug. Het was even heerlijk genieten, zo’n frisse wind in de Formule 1. Prachtig, een 42-jarige knakker die de jonkies op de grid bijles geeft. Fernando Alonso is de Joop Zoetemelk van de Formule 1. Ervaring in autosport is een machtig wapen, ik kan het weten, want ik ben 51, grijs en kaal. De Dutch GP op Zandvoort was een mooi voorbeeld. Met die auto had Alonso nooit op het podium mogen staan. Maar hij stond er wel!”

‘Nog steeds de derde coureur op de grid’

Coronel: “Alonso brengt flair. En die twinkeling in zijn ogen vind ik prachtig, maar de hype was op een gegeven moment wel wat overdreven. Desondanks, Fernando Alonso is in mijn ogen nog steeds de derde coureur op de grid, achter Max Verstappen en Hamilton. Ik heb sim-races met hem gedaan en wat ik me herinner was dat als om negen uur ’s ochtends die server open ging, hij meteen in de sessie zat, als eerste. Hij heeft nog steeds het commitment en de honger van een 16-jarige. Wanneer je op 42-jarige leeftijd nog steeds bij je monteurs in de armen springt als je op het podium eindigt, dan brandt het vuur nog en dat is mooi! En hij rijdt Lance Stroll naar huis, maar dat laatste is niet moeilijk. Die jongen kan best racen, maar hij heeft iemand nodig die hem een keer aan zijn oren trekt. Stroll is gewoon verwend.”

