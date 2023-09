Voor elke Grand Prix bekijken we met coureur Tom Coronel het circuit waarop dat weekend wordt geracet. Dit keer de Suzuka International Racing Course, een ontwerp van Hans Hugenholtz en een omloop waarop Coronel vele kilometers heeft gereden.

‘Ja, wow! Mijn favoriet! Door heel veel dingen. Door de combinatie van de baan: omhoog, omlaag, de doordraaiers, dat de meeste coureurs hier niet heel veel gereden hebben en gedurende het weekend heel veel van het circuit leren. Dat maakt Japan altijd uniek, net als het publiek, als je ziet hoe respectvol de fans met de coureurs en de Formule 1 in het algemeen omgaan, zoals vorig jaar met Sebastian Vettel.’

(Tekst gaat door onder de afbeelding)

Fans van Sebastian Vette (Motorsport Images)

Serieus mooie baan

‘Suzuka, Spa, Monaco: dat hoort op de kalender, dat kan er niet vanaf. Alhoewel het eromheen wel een beetje oude bende begint te worden. Ik ben er in 2022 bij geweest toen Max Verstappen de titel won. Een hele rare race. Het gevoel was een beetje apart. Als het nat is, is het een beetje droevig en sfeerloos, maar voor rijders een serieus mooie baan.’

Lees hier alles over de Grand Prix van Japan, inclusief het tijdschema.

‘Bocht één blijft er altijd eentje waarin je de radius moet pakken, dan remmen in bocht twee. De Esses zijn dan door de combinatie met de setup van je auto ook altijd tricky omdat je je afvraagt of -ie de grip houdt en blijft vasthouden. Of dat je net dat waarschuwingsgevoel krijgt van: ‘ho, vriend, je zit al op de limiet’. Dat maakt de Esses heel gaaf. Ik vind Degner één en twee ook heel vet omdat je daarna met dat tunneltje onder die brug doorgaat waar de baan zichzelf kruist.’

(Tekst gaat door onder de afbeelding)

Nederlands ontwerp

‘Het is door Hans Hugenholtz gemaakt, een Nederlander. Het gaat veel omhoog en omlaag, net als Zandvoort, waar je de duinen hebt. Dat hij ook Zandvoort heeft getekend, geeft het een Nederlands sfeertje. Voor mij is Suzuka speciaal omdat ik jaren in Japan heb geracet, maar het is een echte rijdersbaan ook. Dat zagen we in 2022 ook toen Max na dertig rondjes dertig seconden voorsprong had op Leclerc. Dat gebeurt niet op elke baan.’