De eerste twee races zitten erop voor dit seizoen en volgend weekend staat de Grand Prix van Australië op de kalender. In onze Top 3-rubiek nemen we je mee terug in de tijd, met dit keer als thema de grootste crashes in Melbourne.

3. Martin Brundle, 1996

De allereerste Grand Prix in het Albert Park vond plaats in 1996. Tijdens de eerste ronde werd de race al stilgelegd vanwege een zware crash van Martin Brundle. In bocht drie ontstond er namelijk wat tumult en Johnny Herbert moest uitwijken in zijn Sauber. Brundle klapte hier vol op en vloog door de lucht.

De gouden Jordan brak in tweeën en iedereen hield zijn adem in. Maar de Brit stapte ongedeerd uit het wrak en rende terug naar de pitstraat. Daar kon hij nog net op tijd in de reservewagen plaatsnemen (dat was destijds nog toegestaan) om vervolgens weer deel te nemen aan de herstart van de race.

Er blijft niet veel over van de Jordan 196 tijdens de Grand Prix van Australië in 1996. © Motorsport Images

2. Fernando Alonso, 2016

Fernando Alonso was tijdens de Australische Grand Prix van 2016 in gevecht met Esteban Gutierrez. Tijdens een inhaalpoging, wederom voor bocht 3, raakten de twee elkaar en maakte de Spanjaard een megaklapper in zijn McLaren. Na een aantal flinke koprollen kwam de tweevoudig wereldkampioen tot stilstand.

Beduusd stapte hij na de crash uit de auto en moest even tegen een muurtje zitten om bij te komen van de impact. Wel dacht hij nog even aan zijn moeder: “Ik kroop snel uit de auto om er zeker van te zijn dat mijn moeder, die thuis op televisie aan het kijken was, kon zien dat alles in orde was.” Uit voorzorg reed Alonso de volgende race niet en werd hij vervangen door de Belg Stoffel Vandoorne.

Alonso zet zich schrap voor de klap die komen gaat in het Albert Park. © Motorsport Images

1. Ralf Schumacher, 2002

De startcrash uit 2002 behaalde menig voorpagina. Het spectaculaire beeld van Ralf Schumacher die in zijn Williams hoog door de lucht vloog was natuurlijk een uniek plaatje. De Duitser kwam tijdens de start in contact kwam met de Ferrari van Rubens Barrichello waardoor beide coureurs waren uitgeschakeld.

Zes andere coureurs kwamen ook niet verder dan de eerste bocht. Voor Giancarlo Fisichella, Olivier Panis, Jenson Button, Nick Heidfeld, Felipe Massa en Allan McNish eindigde de eerste Grand Prix van het seizoen ook in mineur.

Hét iconische beeld van het Formule 1-seizoen van 2002. © Motorsport Images