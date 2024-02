De teampresentaties zitten erop voor dit seizoen en de nieuwe bolides zullen het binnenkort tegen elkaar opnemen op het asfalt. Feit is dat deze presentaties vandaag de dag een stuk meer ingetogen zijn dan in het verleden. We nemen je mee terug in de tijd in onze wekelijkse Top 3-rubiek, met dit keer als thema de meest spectaculaire teampresentaties.

3. Jordan 2002

Eddie Jordan was altijd wel in voor een PR-stunt. In 2002 had het team een ogenschijnlijk normale teampresentatie georganiseerd op de luchthaven van Brussel. Tot er ineens een bericht vanuit de verkeerstoren aankondigde dat er een “speciale levering was gearriveerd voor de heer Jordan”.

Niet veel later kwam er een enorm DHL-vrachtvliegtuig laag over het evenement gevlogen, om vervolgens rond te cirkelen en te landen. Toen het vliegtuig eenmaal was geland, gingen de zijdeuren open om zijn specifieke lading aan de wereld te onthullen: de Jordan EJ12. Helaas voor het team was de presentatie van de nieuwe sponsor DHL spectaculairder dan de resultaten die in 2002 werden geboekt.

De Jordan EJ12 wordt uit de DHL Airbus A300-600F geladen in het DHL-magazijn. (Motorsport Images)

2. Benetton 1996

Fameus waren ook de presentaties van Benetton. Onder de leiding van de flamboyante Flavio Briatore was geen locatie te gek. Zo waren in 1996 de historische overblijfselen van een Romeins amfitheater in Taormina op Sicilië het decor voor de onthulling van de B196. De pas gekroonde kampioenen namen het plaatsje over, waarbij een extravagante parade het vervoermiddel was voor Briatore, Jean Alesi en Gerhard Berger, die hoog boven de drukke straten van toekijkende lokale bewoners werden gedragen op weg naar het hoofdpodium. De show was het ‘bewijs’ dat het team verder kon zonder Michael Schumacher, die het team had verlaten voor Ferrari. Veel leverde dit bewijs niet op, de renstal kende namelijk geen succesvol jaar.

1. McLaren 1997

Ook McLaren wist vroeger uit te pakken met hun teampresentaties. Toen in 1997 in het Alexandra Palace in Londen het doek van de MP4-12 werd getrokken, was dat het startschot voor de destijds immens populaire meidengroep Spice Girls voor een knallend muzikaal optreden. De meiden zongen hun hit ‘Wannabe’ en interviewde na afloop de twee McLaren-coureurs van dat jaar: David Coulthard en Mika Häkkinen. Je kunt het allemaal zien in de onderstaande video.



