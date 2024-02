Lewis Hamilton zette onlangs Silly Season in vuur en vlam door aan te kondigen per 2025 voor Ferrari uit te komen. Tijd om dit eens in perspectief te plaatsen in onze nieuwe wekelijkse Top 3-rubiek, met dit keer als thema de meest spraakmakende transfers in de F1.

3. Michael Schumacher naar Ferrari (1996)

Michael Schumacher oogst succes bij het team van Benetton en wint zowel in 1994 als in 1995 de wereldtitel. Maar dan komt ineens het grote nieuws dat de Duitser naar Ferrari overstapt. De renstal uit Maranello hunkert al sinds 1979 naar een wereldtitel en hoopt met de tweevoudig kampioen dit voor elkaar te krijgen. Schumacher neemt de halve inboedel van Benetton mee naar het Italiaanse team en begint te bouwen aan een succesformule. Een aantal keer komt hij dicht bij de titel, maar moet uiteindelijk geduld hebben tot 2000. Vanaf dat moment is de beer los en behaalt Der Michael in totaal vijf wereldtitels bij Ferrari.

Michael Schumacher weet zelfs met de matige Ferrari F310 nog geregeld te imponeren. (Motorsport Images)

2. Fernando Alonso naar McLaren (2007)

Fernando Alonso heeft twee wereldtitels op zak bij Renault en is op zoek naar een nieuw avontuur. Hij besluit zijn geluk te beproeven bij McLaren en krijgt de piepjonge Lewis Hamilton als teamgenoot. De glimlach verdwijnt al snel bij de Spanjaard wanneer hij merkt dat Hamilton vrijwel direct een geduchte concurrent is en dat het team niet volledig achter hem staat. Er volgen veel intriges, vuile spelletjes en gedonder in de pitbox. Zowel Hamilton als Alonso hadden dit jaar de titel kunnen winnen, maar Kimi Räikkönen ging er met de beker vandoor. Als twee honden vechten om een been…

Fernando Alonso kijkt nog vrolijk tijdens de presentatie van de McLaren MP4/22, maar dat lachen zal hem snel vergaan. (Motorsport Images)

1. Lewis Hamilton naar Ferrari (2025)

Lewis Hamilton heeft zijn grootste successen behaald bij het team van Mercedes. De zevenvoudig wereldkampioen zit nu in de herfst van zijn carrière en alles leek erop dat hij hier zijn loopbaan zou beëindigen en als ambassadeur voor het leven door te gaan voor het Duitse merk. Tot daar ineens het grote nieuws naar buitenkwam dat hij toch nog één keer voor Ferrari wil rijden. Wat als het hem ook nog eens lukt om daar wereldkampioen te worden en zijn achtste wereldtitel binnen te slepen? Is hij dan de grootste coureur aller tijden?

Voor velen nog een wat onwennige combinatie, maar vanaf volgend seizoen realiteit in de Formule 1. (ANP)