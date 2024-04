Volgend weekend staat de Grand Prix van China dan eindelijk weer op de kalender. In onze Top 3-rubiek nemen we je mee terug in de tijd, met dit keer de meest opvallende momenten op het Shanghai International Circuit.

3. Buemi verliest twee wielen

In 2010 beleeft Sebastian Buemi angstige momenten in zijn Toro Rosso. Tijdens de vrije training vliegen aan het einde van het lange rechte stuk zijn voorwielen spontaan van zijn bolide en schiet hij van de baan. Ondanks dat dit gebeurt met een snelheid van 320 km/u op de teller, kan de Zwitser gelukkig zonder kleerscheuren uitstappen.



Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken." De inhoud op deze pagina wordt momenteel geblokkeerd om jouw cookie-keuzes te respecteren. Klik hier om jouw cookie-voorkeuren aan te passen en de inhoud te bekijken. Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken."

2. De eerste en de laatste overwinning

In 2012 wint Nico Rosberg in China na 111 races dan eindelijk zijn eerste Grand Prix. Het is tevens de eerste van Mercedes nadat het in 1955 de Formule 1 heeft verlaten. Ook het team van Red Bull wint op dit circuit haar eerste race (2009). Michael Schumacher behaalt hier in 2006 zijn laatste overwinning in de koningsklasse van de autosport.

1. Hamilton ziet sprookje in duigen vallen

Lewis Hamilton debuteert in 2007 met McLaren in de Formule 1. En hoe! De jonge Brit gaat gelijk op in de titelstrijd met teamgenoot Fernando Alonso. Gaat hij er als rookie met de titel vandoor? Helaas voor hem gaat het tijdens de een-na-laatste Grand Prix van het jaar het knullig mis. Op versleten banden schiet hij in China bij het inrijden van de pitstraat van de baan en komt in een kleine grindbak vast te staan. Einde race. Zijn voorsprong in het kampioenschap verdwijnt als sneeuw voor de zon en een race later gaat Kimi Räikkönen er met de titel vandoor.



Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken." De inhoud op deze pagina wordt momenteel geblokkeerd om jouw cookie-keuzes te respecteren. Klik hier om jouw cookie-voorkeuren aan te passen en de inhoud te bekijken. Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken."