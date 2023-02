Met een aflopend contract, een nieuwe teamgenoot en zes Red Bull-juniors in de Formule 2 staat de druk er vol op bij Yuki Tsunoda. De AlphaTauri-coureur heeft van teambaas Franz Tost daarom een duidelijke opdracht gekregen: veel meer punten scoren.

Tsunoda zette vorig jaar een stap vooruit, maar scoorde uiteindelijk slechts twaalf punten in 22 races waar teamgenoot Pierre Gasly er 23 pakte in wat een ondermaats seizoen was voor het zusterteam van Red Bull. Dit jaar is de Japanner met zijn twee jaar ervaring in de Formule 1 de ‘leider’ bij AlphaTauri, waar dit jaar Nyck de Vries zijn opwachting maakt als fulltime Formule 1-coureur.

Er staat dit jaar genoeg druk op de 22-jarige Tsunoda, wiens contract dit jaar afloopt. Maar liefst zes Red Bull-juniors rijden dit jaar in de Formule 2 en willen aanspraak maken op dat Formule 1-zitje bij AlphaTauri. Teambaas Franz Tost waarschuwt Tsunoda daarom dat hij dit jaar beter moet presteren dan vorig jaar.

“Vorig jaar worstelde Yuki met de auto”, stelt Tost vast. “Dit jaar moet Yuki, aangezien ik verwacht dat we een behoorlijk competitieve auto zullen hebben, altijd voor Q3 gaan in de kwalificatie en in de punten eindigen in de race.”

Tost looft de ‘zeer vaardige’ Tsunoda, die nu ‘heel veel’ ervaring in de Formule 1 heeft opgedaan. “Daarom moet hij, natuurlijk, veel meer punten scoren dan vorig jaar”, luidt de duidelijke opdracht van de teambaas aan de Japanner.

Tsunoda zelf weet dat hij nu op een ‘volledig ander niveau’ zit en dat hij ‘nog steeds de goede aspecten van het eerste jaar’ heeft weten vast te houden. “Nu heb ik meer controle en ben ik meer betrokken bij de ontwikkeling van de auto”, zegt Tsunoda.

“Ik gedraag me anders en heb veel geleerd, niet alleen voor wat betreft het racen maar ook voor wat betreft mijn leven naast de baan. Dat heeft een positief effect gehad op de manier waarop ik race. Ik had onderschat wat er allemaal bij kwam kijken, maar nu ben ik erachter wat echt de belangrijkste zaken zijn”, aldus Tsunoda.

