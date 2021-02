Tost hekelt fabrikanten: ‘Spelen typisch spelletje en vertragen motorproject Red Bull’

“Het gebruikelijke spelletje”: dat wordt er volgens Alpha Tauri-teambaas Franz Tost door de motorfabrikanten gespeeld nu Red Bull hun steun nodig heeft om een eigen motorproject op te starten. Volgens Tost willen Red Bulls rivalen de boel alleen maar vertragen.

Red Bull wil Honda’s motorproject overnemen als de Japanse fabrikant zich eind 2021 terugtrekt en de eigen renstal en zusterteam Alpha Tauri van motoren voorzien, maar acht een engine freeze (ontwikkelingsstop) daarvoor een vereiste. Om die erdoor te krijgen, moet een meerderheid van de andere teams en motorfabrikanten hiermee instemmen. Zover is het echter nog niet.

“Dit is het gebruikelijke spelletje dat wordt gespeeld door fabrikanten die zelf op voorsprong staan”, hekelt Tost de gang van zaken in gesprek met Motorsport-Magazin. “Zelfs als ze zeggen dat ze je steunen, zijn ze eigenlijk tegen en willen ze alleen maar tijd winnen”, zo doelt Tost er net als Red Bulls Helmut Marko op dat de rest er baat bij heeft Red Bulls motorproject te vertragen.

Als Red Bull de engine freeze er niet door krijgt, lijken Red Bull en Alpha Tauri aangewezen op klantenmotoren van Renault. Volgens Tost is dat geen goede optie, met Red Bull en eigenaar Dietrich Mateschitz die op de titel inzetten. “Renault heeft een fabrieksteam (Alpine, red.) dus ik kan me moeilijk voorstellen dat we dan motoren krijgen waarmee we succesvol kunnen zijn.”

Bij die uitspraak van Tost, valt een kanttekening te plaatsen: van 2010 tot en met 2013 werd Red Bull vier keer kampioen met Renaults fabriekssteun en V8-motoren. In het V6-hybridetijdperk won het tussen 2014 en 2018 twaalf races met Renault-motoren én versloeg Renaults fabrieksteam, dat in 2016 terugkeerde. Met Honda won Red Bull drie races in 2019 en twee in 2020, en won Alpha Tauri één race.

