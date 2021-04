Toto Wolff heeft zijn lesje geleerd: ‘Nooit weer zo’n sfeer als met Rosberg en Hamilton’

Toto Wolff trad in 2013 tegelijkertijd met Lewis Hamilton in dienst bij Mercedes en ‘erfde’ daarmee de uiteindelijke giftige Rosberg/Hamilton-cocktail. Na jaren vol spanningen en negativiteit weet Wolff één ding zeker: dit nooit weer.

In de podcast High Performance geeft Wolff nog eens een inkijkje in zijn wereld anno 2014-2015-2016. In het eerste jaar broeide er al iets tussen de twee kemphanen, iets dat in de volgende jaren dooretterde tot een bijna onwerkbare relatie. “Ik kon er niets aan doen, beide coureurs hadden getekend voordat ik bij Mercedes kwam”, herinnert Wolff. Niemand had zich blijkbaar verdiept in de dynamiek van die twee. Wat is hun verleden? Er was veel context tussen hen, veel daarvan is niet bekend en dat zal ook nooit naar buiten komen.”

Lees ook: Rosberg: ‘Zet je geld op Hamilton, maar het wordt heel close met Verstappen’

Na Rosbergs vertrek in 2016, trok Mercedes Valtteri Bottas aan. Een proces waarbij, luisterend naar Wolffs quotes, goed is gekeken naar de karakters van Hamilton en Bottas. “Dat is iets waar we ons in hebben verdiept, hoe werken de coureurs met elkaar? Wat gebeurt er met de één als de ander faalt? We accepteren frictie en irritaties als het steeds één kant opvalt, maar we proberen het wel positief te houden binnen het team.

Wolff had naar eigen zeggen ook moeite met zijn positie als relatieve nieuwkomer in de sport. “Nico en Lewis zaten langer in de sport dan ik. Maar ik ben er wel in geslaagd een omgeving te creëren waarbij ze respect voor het team hadden.Dat moest soms met ijzeren hand maar zij begrepen dat ze het team niet konden laten vallen. Ze konden Mercedes niet in de steek laten.”

Lees ook: Bottas: ‘Ik ga geen spelletjes spelen met Hamilton zoals Rosberg dat deed’

Na 2014, een seizoen waarin het al een paar keer achter de schermen flink knetterde, zegt Wolff te hebben ingegrepen. “Ik vond dat er egoistisch werd gehandeld. Ik zei: ‘De volgende keer dat je dicht naast je teammaat zit, denk dan aan het Mercedes-merk. Denk aan de monteurs, denk aan Dieter Zetsche, de CEO. Je gaat je teammaat niet de muur indrukken.’ Ik heb altijd duidelijk gemaakt dat als er dergelijke incidenten vaak zouden plaatsvinden, als er een patroon zichtbaar zou zijn, ik niet bang zou zijn om iemand races te laten missen.”

“De kamer waar we onze debrief hadden, stond bol van de negativiteit omdat de coureurs elkaar naar het leven stonden. Dat kan overslaan naar de rest van de kamer en dat is iets wat ik nooit weer zal toestaan.”

Lees ook: Wolff: ‘Ik weet ook niet wat beter is: coureurs die elkaar opjutten of één nummer één in het team’