Logan Sargeant behaalde in de Grand Prix van de Verenigde Staten zijn eerste punt in de Formule 1. Na afloop reageert de Williams-coureur erg blij en trots. Het is een fijne stap in een verder moeizaam seizoen van de Amerikaan.

Logan Sargeant had in Austin de beste race van zijn Formule 1-carrière. Niet alleen haalde de Amerikaan zonder problemen de eindstreep – iets wat hem al vijf keer niet gelukt is dit jaar – maar hij scoorde ook nog eens zijn eerste punt in de sport. Daarbij werd hij wel enigszins geholpen door drie uitvallers en twee diskwalificaties. Voorafgaand aan de race was Sargeant de enige coureur die elke race gereden heeft en nog geen punten had. De enige andere coureurs zonder punten dit seizoen zijn Nyck de Vries en Daniel Ricciardo.

“Het is geweldig om mijn eerste punt in de Formule 1 te behalen”, glundert Sargeant op de website van Williams. “En dat ook nog eens in een thuisrace na een lastig weekend. Ik ben ontzettend trots op iedereen in het team en mezelf voor alle vooruitgang die we dit seizoen hebben geboekt. We hebben de hele nacht hard gewerkt om de juiste aanpak van de auto te vinden, en dat is ons ook gelukt! We konden onder Parc Fermé niet veel meer veranderen, maar we hebben goed gebruikgemaakt van de systemen en instellingen op mijn stuur.”

Tijdens de race kon de Amerikaan de snelheid van zijn teamgenoot Alexander Albon ook redelijk evenaren. Sargeant eindigde slechts een paar seconden achter Albon, een gat dat nog kleiner werd gemaakt door een tijdstraf voor Albon vanwege track limits. “De snelheid was erg prettig deze race en het reed heel erg fijn”, vervolgt Sargeant. “Ik had een goede start, al raakte ik helaas wel de sausage kerb in de eerste bocht, dat kostte me een paar plekken. De race veranderde daardoor wel een beetje, maar ik vocht me terug en gaf echt alles, elke ronde weer. We hebben flinke stappen vooruit gezet en daar kunnen we op bouwen nu we naar Mexico gaan.”

