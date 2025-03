Yuki Tsunoda blikt voor het eerst uitgebreid terug op het moment dat Red Bull aan hem vertelde dat teamgenoot Liam Lawson de langgekoesterde promotie naar het topteam kreeg. De Japanner geeft eerlijk toe dat hij niet echt blij was voor de Nieuw-Zeelander, al heeft de vriendschap tussen Tsunoda en Lawson het nieuws wel overleefd.

Yuki Tsunoda staat aan de vooravond van zijn vijfde seizoen in de Formule 1. De Japanner tekende afgelopen juni nog een contractverlenging van een jaar, waardoor 2025 officieel zijn laatste seizoen is. Voor Tsunoda brengt deze situatie echter geen extra druk met zich mee. “Mijn contract en alles daaromheen komt uiteindelijk neer op mijn prestaties”, vertelt de Racing Bulls-coureur in Melbourne. “Ik ben er nu al aan gewend dat ik voor volgend jaar geen contract heb. De laatste vier jaar zat ik in precies dezelfde situatie, dus ik weet hoe ik er mee om moet gaan.”

Red Bull-promotie

Tsunoda kreeg in december te horen dat zijn laatste teamgenoot, Liam Lawson, in plaats van de Japanner zelf de langgekoesterde opstap naar Red Bull mocht maken. Tsunoda geeft eerlijk toe, na een lange pauze in het gesprek, dat hij niet stond te springen voor zijn Nieuw-Zeelandse vriend. “Ik zou niet zeggen dat ik blij voor hem was, dat is een leugen. Hij heeft zijn best gedaan en ik ook, en uiteindelijk was de keuze aan Red Bull. Het zit me niet heel erg dwars, maar het is wat het is.”

Is de vriendschap met Lawson, die voorafgaand aan zijn Formule 1-avontuur al vaker tegen Tsunoda in de opstapklassen racete, hierdoor aangetast? “We zijn nog steeds vrienden en we praten nog met elkaar. We zijn ook teamgenoten geweest en hebben in dezelfde categorieën geracet, en sindsdien is onze vriendschap eigenlijk niet meer veranderd. Maar ik weet hoe hij rijdt en hoe agressief hij is. Dus dat is een voordeel dat ik kan gebruiken als ik tegen hem race.”

‘Zag de bui al hangen’

Tsunoda doet daarna nog een opvallende onthulling over de manier waarop Red Bull aan hem vertelde dat hij ook in 2025 bij het zusterteam moet blijven. “Red Bull zei dertig minuten voordat het bekend werd tegen mij: We hebben Liam gekozen. Ik zag de bui al hangen, maar ik heb mijn best gedaan. Ze vertelde alleen dat het niet aan mijn prestaties lag.”

De Japanse coureur tast dus nog in het duister wat de precieze reden was dat de Nieuw-Zeelander uiteindelijk de promotie kreeg. Voorlopig is Tsunoda in ieder geval van plan om zijn best te blijven. “Er kan nog van alles gebeuren in dit wereldje.”

