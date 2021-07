Het was opnieuw geen geweldige kwalificatie voor Yuki Tsunoda, die op het Britse Silverstone niet snel genoeg was om door te gaan naar Q2. Volgens de Japanse rookie was er wel een oorzaak aan te wijzen: de weegbrug.

Terwijl teamgenoot Pierre Gasly wel door wist te dringen tot Q2, waar hij overigens strandde op de twaalfde plek, zag Tsunoda vrijdag al na Q1 een einde aan zijn kwalificatie komen. De Japanner zal de sprintkwalificatie vanmiddag vanaf de zestiende plaats aanvangen nadat hij 0.026 seconde tekort kwam om door te gaan naar Q2. Maar volgens hem is er wel een reden dat hij niet tot dat ene goede rondje kon komen in de slotfase van Q1.

Lees ook: Hamilton troeft Verstappen af in kwalificatie voor uitzinnig thuispubliek Silverstone

Foto: BSR Agency

“De weegbrug heeft alles verpest”, vertelt een teleurgestelde Tsunoda, met nog een enkele krachtterm erbij. “Het werd daardoor erg krap. Ik kon niet een goede afkoelronde doen. In de laatste bocht stonden veel auto’s te wachten. Ik verloor alleen al drie tienden op het start/finishgedeelte. Ik had wel bijna die drie tienden goedgemaakt in die ronde. Met het verlies in de eerste sector, op het start/finishgedeelte, ik kon geen echte afkoelronde doen…het is jammer”, vat de AlphaTauri-coureur zijn kwalificatie samen.

Vanwege de sprintkwalificatie op zaterdagmiddag is het weekendschema overhoop gegooid. Daardoor hadden de coureurs niet drie vrije trainingen, maar één voorafgaand aan de kwalificatie. Dat zorgde voor de nodige uitdaging bij alle teams. Ook voor Tsunoda, die pas echt een gevoel in de auto kreeg toen de kwalificatie voorbij was.

Lees ook: Gasly hoopt in 2022 bij een topteam te zitten: ‘Er zijn geen garanties’

“De tweede ronde was niet perfect vanwege het verkeer, maar ik begon toen pas gewend te raken aan het rijden en voelde het vertrouwen opbouwen. Het voelde alsof ik net begonnen was, maar toen was het alweer voorbij. Dus alles was al verknald vanaf de weegbrug”, besluit de vloekende Tsunoda.