Yuki Tsunoda heeft zich verontschuldigd voor zijn opmerking dat zijn auto mogelijk anders zou zijn dan die van teamgenoot Pierre Gasly. De Japanner zegt dat hij ‘gefrustreerd’ was met de tegenvallende zestiende tijd in de kwalificatie en hoopt vandaag beter te presteren.

De kwalificatie voor de Grand Prix van Spanje verloopt desastreus voor Tsunoda. De Japanse rookie, die al na drie races bekend staat om zijn vermakelijke boordradio’s, kwam niet verder dan de zestiende tijd. Het verschil was met zeven duizendsten minimaal, maar de teleurstelling was groot bij Tsunoda. Dusdanig groot dat hij, na wat gevloek op de boordradio, zich niet inhield tegenover de pers.

“Ik heb een klein vraagteken bij of het wel dezelfde auto is. Natuurlijk is dat zo maar het karakter van de auto lijkt soms zó anders”, vertelde de Alpha Tauri-coureur. Een aantal uren na die opmerking verontschuldigde hij zich op sociale media voor de suggestie dat teamgenoot Gasly misschien een betere auto zou krijgen van het team.

“Ik heb het geluk dat een groep van zulke getalenteerde en hardwerkende mensen aan mijn auto werkt”, begint Tsunoda zijn excuusbrief. “Ik wil mijn excuses aan het team aanbieden voor mijn opmerkingen. Ik kon niet het maximale uit de auto halen. Ik was gefrustreerd. Ik zal de data analyseren met mijn engineers om ervoor te zorgen dat ik morgen zal verbeteren”, schreef hij zaterdagavond.