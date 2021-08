Yuki Tsunoda had vanuit het achterveld zulk slecht zicht in de verregende rondjes op Spa-Francorchamps, dat hij moest gokken waar de bochten waren. “Het was heel gevaarlijk.”

“Ik kon van achter het stuur echt niets zien”, vertelt Tsunoda aan Formula1.com. “Zeker verder terug in het veld, waar ik reed, was het zicht slecht”, doelt hij op alle spray van het staande water op Spa.

“Je moest voelen en gokken waren de bochten waren”, illustreert Tsunoda dat zelfs. “Het was heel gevaarlijk om zo verder te racen”, staat de AlphaTauri-coureur achter de beslissing om niet door te gaan.

“Het is jammer, maar de juiste beslissing.” Natuurlijk, erkent hij, is dit heel teleurstellend. “Maar over het weer hebben we nou eenmaal geen controle.” Tsunoda finishte de twee ronden durende race als vijftiende.

Waar Williams’ George Russell nog vertelde dat hij heel veel honger had omdat hij niet wilde eten tijdens de stillegging, deed Tsunoda dat wel. “Nu moet ik nog maar iets gaan doen om dat eten te verbranden!”

