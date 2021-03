Tsunoda wijst zwakste punt aan: ‘Probeer mezelf aan te leren niet zo veel te schelden’

Yuki Tsunoda zal dit weekend zijn allereerste Formule 1-race rijden, maar weet nu al waar hij hard aan moet werken. Het gaat niet om iets later remmen of wat eerder op het gas gaan, nee: “Ik probeer mezelf aan te leren om niet zo veel te schelden.”

Tijdens de eerste vrije training toonde Tsunoda zich meteen van zijn felle kant toen hij een snelle ronde in het water zag vallen door verkeer. “Kom op, ik had last van f****** verkeer”, was op de boordradio van Alpha Tauri te horen.

“Ik probeer elke sessie wat kalmer te zijn omdat dit mijn zwakste punt is”, vertelt Tsunoda met een lach. “Wat mentaliteit betreft schold ik vorig jaar veel meer en verloor daardoor mijn focus. Ik probeer mezelf dus aan te leren om niet zo veel te schelden maar ik was weer veel te emotioneel in de eerste vrije training”, aldus de 20-jarige Japanner.

In de tweede vrije training ging het al beter. “Dit keer heb ik niet gescholden, dus dat was een goede stap”, besluit Tsunoda.