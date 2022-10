Hij wordt bij aankomst op het Suzuka International Circuit verwelkomd door een enorme galerij van foto’s van zichzelf. AlphaTauri-coureur Yuki Tsunoda zal zich dit weekend tijdens de Grand Prix van Japan nog enkele keren in de arm moeten knijpen: “Het is onwerkelijk, vier jaar geleden stond ik als toeschouwer naar deze gasten te kijken.”

Het is geen geheim dat de aanstelling van Yuki Tsunoda bij het zusterteam van Red Bull een wens was van motorleverancier Honda, uiteraard werden zijn rijderskunsten ook als voldoende ingeschat. Met de coronapandemie hebben de Japanners alleen wel erg lang moeten wachten voordat hun thuisrijder op Suzuka te bewonderen valt. Tsunoda deelt mee in dat ongeduld.

“Japan is één van de 23 races maar ik heb hier wel naar uitgekeken sinds ik ben begonnen in de Formule 1. Ik heb hier veel gereden in de Formule 4 dus ik heb wel enige ervaring met het circuit. Toch was het wel even wennen toen ik een tijdje terug op de simulator stapte, dat is een andere wereld. Zoveel grip dat we nu hebben, tijdens een rondje zitten we meer op het gas dan in de F4”, aldus Tsunoda in de persconferentie vanochtend.

Foto: Motorsport Images

Tijdens deze sessie zat hij overigens naast Sebastian Vettel, veelvuldig winnaar van de Japanse Grand Prix en een groot liefhebber van alles dat Japan heeft te bieden. “Ik bezocht hier mijn eerste F1-race in 2012 toen Seb zijn tweede titel pakte, ik zat bij bocht 1. Ik was vooral onder de indruk van de start met en de vonken. Het is onwerkelijk dat ik nu zelf hier ga rijden tussen die jongens die hier toen ook al reden.”

Ondanks alle aandacht dit weekend zegt Tsunoda niet te zullen buigen onder de druk. “Ik kijk uit naar de nieuwe ervaring, ik weet dat veel ogen op mij gericht zullen zijn. Er komen veel vrienden en familie naar Suzuka komen. Helaas kon ik niet voor iedereen kaartjes vragen, maar ze hebben ze kunnen kopen. Ik ben ook blij met de aandacht maar ik voel er geen extra druk door. Ik focus op mezelf.”

Uiteraard is er nog één groot voordeel aan een thuisrace: “Ik kan de hele week Japans eten! Dat is een belangrijk detail!.”

