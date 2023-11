De uitslag van de kwalificatie voor de Grand Prix van São Paulo 2023 is bekend: Max Verstappen pakt pole. Op het Autodrómo José Carlos Pace in Brazilië eindigden Charles Leclerc en Lance Stroll als tweede en derde. Door de snel veranderende weersomstandigheden, waaronder dalende temperaturen, sterke windstoten en keiharde regen, kon iedereen in Q3 maar één tijd neerzetten.

Uitslag kwalificatie Grand Prix São Paulo 2023

1 VERSTAPPEN (Red Bull) 2 LECLERC (Ferrari) 3 STROLL (Aston Martin) 4 ALONSO (Aston Martin) 5 HAMILTON (Mercedes) 6 RUSSELL (Mercedes) 7 NORRIS (McLaren) 8 SAINZ (Ferrari) 9 PÉREZ (Red Bull) 10 PIASTRI (McLaren) 11 HÜLKENBERG (HAAS) 12 OCON (Alpine) 13 GASLY (Alpine) 14 MAGNUSSEN (HAAS) 15 ALBON (Williams) 16 TSUNODA (AlphaTauri) 17 RICCIARDO (AlphaTauri) 18 BOTTAS (Alfa Romeo) 19 SARGEANT (Williams) 20 ZHOU (Alfa Romeo)

Lees hier alles over de GP São Paulo in Brazilië: tijdschema, historie en video’s

