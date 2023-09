Na twee poles van Carlos Sainz (in Italië en Singapore) was het in Suzuka weer business as usual: Max Verstappen liet er geen misverstand over bestaan dat hij de snelste auto heeft in Japan. Hij pakte in de kalificatie met overmacht zijn negende pole van het seizoen.

Uitslag kwalificatie voor de Grand Prix van Japan

De uitslag is zoals altijd voorlopig en onder voorbehoud. Er kunnen na de sessie mogelijk nog straffen voor coureurs volgen in verband met overtredingen of het wisselen van onderdelen.

1 VERSTAPPEN (Red Bull) 2 PIASTRI (McLaren) 3 NORRIS (McLaren) 4 LECLERC (Ferrari) 5 PÉREZ (Red Bull) 6 SAINZ (Ferrari) 7 HAMILTON (Mercedes) 8 RUSSELL (Mercedes) 9 TSUNODA (AlphaTauri) 10 ALONSO (Aston Martin) 11 LAWSON (AlphaTauri) 12 GASLY (Alpine) 13 ALBON (Williams) 14 OCON (Alpine) 15 MAGNUSSEN (Haas) 16 BOTTAS (Alfa Romeo) 17 STROLL (Aston Martin) 18 HÜLKENBERG (Haas) 19 ZHOU (Alfa Romeo) 20 SARGEANT (Williams)