Tijdens de Japanse Grand Prix dit weekend krijgt de winnaar een wel heel bijzondere beker uitgereikt. Wanneer de coureur in kwestie de trofee op het podium kust, zal deze oplichten in de kleuren van zijn nationale vlag.

Deze speciale trofee is in opdracht van racesponsor Lenovo ontworpen door het wereldberoemde designbureau Pininfarina. Een speciaal ‘kiss me’-gedeelte aan de achterzijde licht op wanneer de beker wordt opgetild. Dankzij een aanraakgevoelige microschakelaar, verbonden met een reeks LED-lampjes, zal de vlag van de winnaar worden getoond wanneer hij de trofee kust.

Na de finish in Japan en vóór de podiumceremonie wordt de vlag van de winnaar alvast voorgeprogrammeerd. Deze ‘kiss me’-trofee wordt later dit jaar ook tijdens de Grand Prix in de Verenigde Staten uitgereikt.

