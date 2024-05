Ook het team van Sauber neemt cruciale upgrades mee naar de Grand Prix van Emilia-Romagna. Terwijl er een hevige concurrentiestrijd losbarst in de voorhoede, moet het Zwitserse team er alles aan doen om de eerste punten in de wacht te slepen. Vooral de pitstops laten te wensen over. Voor teambaas Alessandro Alunni Bravi is het nu ‘alles of niets’.

Terwijl Stake F1 Team (Sauber) genoeg aandacht opeist als het om de toekomstige line-up en de samenwerking met Audi gaat, laat het geregeld steken vallen in het huidige seizoen. Moeizame pitstops zorgden meermaals voor narigheid. Mede dankzij de slechte bandenwissels is het Stake nog niet gelukt om punten te scoren in 2024. Sauber-teambaas Alessandro Alunni Bravi gaat op Imola de grote teams achterna en wil upgrades aanbrengen aan de C44.

“Op Imola zullen we belangrijke upgrades introduceren”, aldus de Sauber-topman tegen total-motorsport.com. “Niet alleen in de pitstops, maar ook in de vorm van nieuwe onderdelen.” Volgens Bravi wordt de eerste Europese Grand Prix een belangrijk ijkpunt voor de rest van het seizoen. “Dit is een cruciale wijziging voor het team. Het is alles of niets voor de komende drie à vier races – dit gaat bepalen of we straks kunnen meevechten voor punten.”

Terwijl coureurs Valtteri Bottas en Guanyu Zhou nog met lege handen staan, tekende Sauber ondertussen wel een contract met Nico Hülkenberg. Als het team in 2026 verdergaat als Audi, belooft het een geduchte tegenstander te worden voor de topteams.

