Andretti Autosport was in 2021 in vergevorderde gesprekken voor een overname van Alfa Romeo Racing. In oktober ketste een deal echter af. De gesprekken en het niet doorgaan van de overname hebben de voorbereidingen voor 2022 niet gehinderd zegt teambaas Frédéric Vasseur.

De technische kant heeft volgens de Fransman nooit stilgelegen. Ook de ontwikkeling is door de gesprekken niet vertraagd. “Afgezien van het verschuiven van bepaalde besluiten heeft het geen invloed gehad”, zo laat Vasseur weten tegenover Motorsport.com. Daarnaast is het voor de teambaas nooit een afleiding geweest.

Nieuwe line-up

Nadat Kimi Räikkönen zijn pensioen aankondigde werd bekend dat Valtteri Bottas naar Alfa Romeo komt in 2022. Samen met Guanyu Zhou vormt de Fin een compleet nieuw rijdersduo voor het team uit Hinwil. “Het is een nieuw project, die zich onder het budgetplafond ontwikkelt”, vertelt Vasseur. “We hebben een nieuw duo en krijgen een nieuwe Ferrari-motor. Stap voor stap zijn we ermee bezig dat samen te laten komen.”

Vasseur geeft aan dat ieder team natuurlijk hetzelfde doet. “Iedereen probeert de line-up en de motor te verbeteren. Dat is denk ik het mooiste deel van het werk.” Het belangrijkste volgens Vasseur is dat bij Alfa Romeo ieder lid van het team, van aandeelhouders tot medewerkers in de fabriek, ervan overtuigd is dat het team de juiste richting op gaat.

