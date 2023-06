Volgens Frédéric Vasseur ervaart Ferrari een uniek probleem in het aantrekken van nieuwe werknemers. Tegen Sky Sports legt de Fransman uit dat de locatie van Ferrari een groot obstakel vormt voor mogelijke nieuw talent.

Omdat Ferrari in Italië zit en niet in Engeland zoals de meeste andere teams, is de situatie volgens Vasseur wezenlijk anders dan bij de concurrentie. “Je kan van Red Bull naar Mercedes gaan zonder al te veel te hoeven veranderen”, legt de Fransman uit. “Maar als je naar Italië moet, dan is het een hele andere situatie. Je moet de hele familie verhuizen, alles wordt anders. Dat kan meespelen in de onderhandelingen, want de situatie van de kinderen en de rest van de familie speelt altijd mee. Het is niet altijd makkelijk, maar als we dan iemand binnenhalen, dan blijven ze ook.”

Vertraging

Dit probleem zorgt er volgens Vasseur ook voor dat Ferrari vertraging oploopt in het ontwikkelingstraject. De Italiaanse renstal heeft dit seizoen al enkele grote veranderingen doorgevoerd, maar het mag vooral duidelijk zijn dat het team niet dezelfde stap heeft gezet als Red Bull aan het begin van het seizoen.

“Het rekruteren van nieuwe mensen wordt er niet makkelijker op”, vervolgt Vasseur. “Het duurt allemaal veel langer, mensen komen er pas bij na twaalf of 24 maanden, en ook het rekruteren zelf gaat niet van de ene op de andere dag. Daardoor duurt het maanden voordat je dingen echt grondig kan veranderen. Qua wijzigingen heb je het dan vaak eerder over jaren dan weken. Dat is wel frustrerend, want iedereen doet hard zijn best, maar we tekenen nu contracten die in het beste geval pas eind 2024 ingaan.”

Toch zit er volgens Vasseur ook wel een erg groot voordeel aan de verhuizing naar Italië. “Als je hier eenmaal bent, is het ook lastig om weer uit Italië weg te gaan. Het eten is heel veel beter, en het is erg aangenaam hier.”

