“Geen enkele raceklasse kan concurreren met de Formule 1.” Dat zegt tweevoudig Formule E-kampioen Jean-Éric Vergne in gesprek met het Spaanse Mundo Deportivo. Volgens de Vergne kan de Formule E, waar de Fransman tegenwoordig actief is, de Formule 1 niet vervangen.

Formule E-oprichter Alejandro Agag heeft de afgelopen jaren gepleit voor een fusie tussen de Formule 1 en de Formule E. Volgens Jean-Éric Vergne, tweevoudig kampioen in de elektrische raceklasse en voormalig F1-coureur, zal de elektrische raceklasse echter nooit de koningsklasse van de autosport kunnen vervangen of vervoegen.

“De Formule 1 zal altijd de Formule 1 blijven. Ik denk niet dat er een categorie is die ermee kan concurreren,” vertelt de Fransman, van 2012 tot 2014 acctief bij Toro Rosso, aan Mundo Deportivo. “Als je de geschiedenis en het DNA hebt zoals de Formule 1 dat heeft, kan daar niets tegenop. Dat zal altijd blijven bestaan.”

Ook de Formule E, waar Vergne sinds 2014 rijdt, zal de Formule 1 niet kunnen bedreigen. “De F1 moet vechten om zo groot mogelijk te zijn. Maar als je het mij vraagt, denk ik niet dat Formule E de Formule 1 kan vervangen. Maar” zo vult de Fransman aan, “als je iemand 10 jaar geleden zou hebben uitgelegd hoe het racen met elektrische auto’s nu is, dan zouden ze gelachen hebben. Dus wie weet wat er gebeurt?”

Wat de toekomst ook brengt voor de Formule E, Vergne is onder de indruk van de raceklasse. “Ik ben uiteindelijk gewoon een coureur en ik kom om mijn werk te doen. Maar ik ben onder de indruk van de manier waarop de FE de show is geworden die het nu is. Ik kijk ernaar uit om te zien wat er de komende 10 jaar zal gebeuren.”

