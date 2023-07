Twee McLarens in zijn nek, dat is Max Verstappen niet gewend. Het grijpen van de pole position wel. Daarin slaagde hij zaterdag op het circuit van Silverstone. “Blij dat het gelukt is, het was in Q1 en Q2 even oppassen met wat natte plekken”, zei hij in een eerste reactie na afloop.

Verstappen zag zijn goede vriend Lando Norris naar P2 rijden, diens teamgenoot Oscar Piastri pakte P3. “Verrassend om dat te zien”, erkende de Nederlander. “Maar complimenten, goed gedaan van McLaren.”

Eenvoudig ging het allemaal niet voor Verstappen. “Je moest in Q1 en Q2 voorzichtig zijn”, klonk het, verwijzend naar de her en der vochtige baan. “Ik was wel aan het pushen tot de limiet, maar niet per se op 100 procent. In Q3 zijn we er vervolgens vol voor gegaan.”

Het betaalde zich uit, want hij snoepte Norris de eerste plek af die kortstondig in het bezit van de Engelsman was. “Het is geen groot gat naar de McLarens”, constateerde Verstappen, die zich over de racesnelheid echter geen zorgen maakt. “Ik kijk uit naar de Grand Prix van zondag.”